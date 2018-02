Immer wieder trifft es Neukölln: Eine Serie von mutmaßlich rechtsextremistisch motivierter Anschläge hält seit Monaten den Bezirk in Atem. Die Ziele: Politiker und Aktivisten aus dem linken politischen Spektrum. Steine fliegen, Autos brennen. Nicht erst 2018, sondern schon im Jahr davor: Im Bericht des Berliner Verfassungsschutzes ist von einer "Serie von (vermutlich) rechtsextremistisch motivierten Angriffen auf Einrichtungen und Kraftfahr­zeuge in Neukölln" die Rede. Die taten stünden "beispielhaft für das ungebrochen hohe Gewalt- und Gefähr­dungspotential der rechtsextremistischen Szene Berlins".

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte das Auto des Neuköllner Buchhändlers Ostermann angezündet - es ist schon der dritte Anschlag auf ihn. Kurz danach ging der Wagen des Linkenpolitikers Kocak in Flammen auf - direkt neben seinem Haus.

Die Situation in Neukölln aber ist besonders, die Taten weisen eine große Ähnlichkeit auf und lassen die Vermutung zu, dass es sich um eine Serie handelt. Hier eine kurze Chronologie der Ereignisse in den vergangenen zwölf Monaten.

Gewalt gegen politische Gegner ist kein Alleinstellungsmerkmal der rechten Szene, auch linke Extremisten bereiten in Berlin schon lange Probleme. So zerstörten sie in den vergangenen Jahren durch Brandanschläge hunderte Autos. Viele Anschläge richteten sich zudem gegen die Polizei und bestimmte Firmen. Im Fokus immer wieder: Die Rigaer Straße. Für das Jahr 2016 verzeichnete der Verfassungsschutzbericht 379 Gewalttaten durch Mitglieder der extremistischen linken Szene.

In der Nacht zum 1. Februar werden in den beiden Neuköllner Stadtteilen Britz und Rudow - acht Kilometer voneinander entfernt - zwei Anschläge auf Autos verübt. In beiden Fällen handelt es sich bei den Besitzern um Menschen, die sich gegen Rechts engagieren: So wird in Britz das Auto eines Buchhändlers angezündet, der sich gegen Rechtspopulismus und Rassismus einsetzt. Zuvor war der Buchhändler bereits zweimal angegriffen worden. Anfang 2017 hatten Unbekannte sein Auto angezündet und im Dezember 2016 wurde die Scheibe seines Ladens eingeworfen. Das zweite brennende Auto in dieser Winternacht im Februar 2018 gehört einem Politiker der Partei die Linke.

Der Staatsschutz wurde in beiden Fällen eingeschaltet. Am Samstag konnten die Beamten erste Ergebnisse vermelden: Die Wohnungen zweier Tatverdächtiger seien durchsucht und dabei Beweismittel sichergestellt worden, erklärte ein Sprecher via Twitter. Nun werde weiter gegen die "zwei namentlich bekannten Tatverdächtigen der rechten Szene" ermittelt.