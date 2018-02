Wünsch Cottbus Samstag, 24.02.2018 | 17:09 Uhr

Hallo an den RBB

Ja das paßt wieder mal nicht in das Wunschbild des Mainstreams.Es gibt wirklich noch Büger,die sich öffentlich gegen die staatlich verordnete Welcome-Politik stellen.

Was für eine Unverschämtheit aber auch,wo uns doch täglich vorgekaut wird, was wir denken und sagen dürfen.

Tja wir Ossis sind halt etwas dümmlich,abgehängt und haben immer noch icht die Werte der Zivilgesellschaft verinnerlicht.

Ich hoffe,daß das auch so bleibt.