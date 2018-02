dpa/Patrick Pleul Audio: Radioeins | 01.02.2018 | Statement Gunnar Kurth (SPD) | Bild: dpa/Patrick Pleul

Integration von Geflüchteten - Cottbus will Lage mit Sozialarbeitern in Griff bekommen

01.02.18 | 16:18 Uhr

Die Maßnahmen in Cottbus greifen - das sieht zumindest der CDU-Oberbürgermeister so. In der angespannten Stimmung in Bezug auf Geflüchtete setzt die Stadt jetzt auch mehr Sozialarbeiter ein. Im Landtag wurde dagegen heftig debattiert.



Nach den mehrfachen Übergriffen zwischen Deutschen und Geflüchteten in Cottbus will die Stadt mehr Sozialarbeiter beschäftigen, um die angespannte Lage in den Griff zu bekommen. Derweil ist das Thema auch im Potsdamer Landtag angekommen. Am Donnerstag kam es zu einer heftigen Debatte unter den Abgeordneten. Die oppositionelle CDU forderte einen starken Staat, der Regeln auch durchsetzt. Ein CDU-Antrag, der der rot-roten Landesregierung Versäumnisse vorwarf, wurde erwartungsgemäß von der Parlamentsmehrheit abgelehnt. Stattdessen wurde ein Antrag von SPD und Linke angenommen, im dem es heißt: "Weder in Cottbus noch in anderen Kommunen des Landes Brandenburg waren oder sind die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Gefahr." Noch während der Debatte zeichnete sich allerdings ab, dass die Fraktionen von SPD, Linke, CDU und Grünen bis zur nächsten Sitzung im März eine gemeinsame Position finden wollen.

Schröter beklagt kleinliches Parteiengezänk

In der Landtagsdebatte ging es zunächst um Versäumnisse des Landes. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz sprach von einem "Willkommenzirkus" und "Willkommensextremismus". "Natürlich haben Sie die Kommune allein gelassen", rief Kalbitz. Auch der CDU-Antrag kritisierte: "Die Landesregierung hat es zu lange versäumt, die Bereiche Innere Sicherheit und soziale Integration entsprechend der sich abzeichnenden Herausforderungen zu stärken." Es sei unter anderem bei der Polizei Personal abgebaut worden. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) forderte die Parteien zur Gemeinsamkeit auf. Schröter sagte, er habe den Eindruck, die demokratischen Fraktionen rückten auseinander, obwohl Gemeinsamkeit nötig sei. Kleinliches Parteiengezänk bringe nicht weiter. Zugleich forderte der Innenminister eine differenzierte Betrachtung der Vorfälle in Cottbus. Es sei zu einfach, zu sagen, die Stadt mache alles richtig und das Land mache alles falsch.

Cottbus setzt auf mehr Sozialarbeiter

Derweil wollen die Cottbuser Stadtverordneten zehn Sozialarbeiter und auch fünf Mitarbeiter des Ordnungsamts einsetzen. Das beschlossen sie am Mittwochabend. Der Vorsitzende der Cottbuser SPD, Gunnar Kurth, sagte am Donnerstag im rbb, das Konzept sei über zwei Jahre entwickelt worden. "Es ist eine gute Grundlage, um friedlich miteinander leben zu können", so der Politiker. Bürger seien dazu aufgerufen, mögliche Kritik am Konzept zu äußern oder einzureichen.

Ein Bedenken äußerte Kurth bereits selbst: Es müssten effektive Wege gefunden werden, die Stellen zu besetzen. Er hoffe, die entsprechenden Sozialarbeiter zu finden.



Panikmache würde der Situation in der Stadt nicht gerecht

Zur Situation in Cottbus beschwichtigte Kurth im rbb: "Die inakzeptablen Verhaltensweisen und Straftaten sind ja hinlänglich bekannt. Aber wir müssen auch feststellen, dass alle bisher bekannten Straftaten und Vorfälle in Cottbus aufgeklärt wurden." Der SPD-Politiker warnte zugleich vor Panikmache. Man müsse jeweils genau hinsehen, was eigentlich passiert sei. "Wir haben Bekenntnisse von Geflüchteten, die unsere Erwartungen und Vorstellungen, wie man zusammenleben soll, durchaus auch teilen", so Kurth. "Das heißt also, die aufgezeigte Gefahr von rechtsfreien Räumen und dergleichen, ist deutlich übertrieben und das wird der Situation in der Stadt nicht gerecht."

Rassismus, fehlende Integrationsbereitschaft und Straftaten seien Problem

Derweil hat sich nach Einschätzung des Cottbuser Oberbürgermeisters, Holger Kelch (CDU), die Lage in der Stadt beruhigt. "Nicht Cottbus ist das Problem", so Kelch. "Der Rassismus einiger Leute ist das Problem, mangelnde Bereitschaft zur Integration ist ein Problem, Straftaten sind ein Problem." Deshalb sei derzeit auch verstärkt Polizei im Einsatz. Mehrere Beamte sind derzeit täglich zusätzlich in Cottbus auf Streife.

Ermittlungen nach Reizgas-Aktion in der Innenstadt

Eine dieser Polizeistreifen hatte am Mittwoch in der Cottbuser Innenstadt eine unangemeldete Aktion einer Gruppe von Rechten gestoppt. Die sechs Männer im Alter von 17 bis 32 Jahren hatten Reizgasdosen an Passanten verteilt. Außerdem gaben sie Flyer mit dem Logo der rechtsextremen NPD aus, deren Inhalt sich gegen Zuwanderung richtete. Unter den Männern war auch ein Parteimitglied der NPD. Die Polizei hat deswegen inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Es gehe um einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Donnerstag. Die Beamten werten die Aktion als Versammlung, die im Vorfeld hätte angemeldet werden müssen.