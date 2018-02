In Cottbus wollen am Samstag Flüchtlinge und Einheimische für ein friedliches Zusammenleben auf die Straße gehen. Für den gleichen Tag hat der rechtsgerichtete Verein "Zukunft Heimat" in der Stadt eine Demonstration angemeldet.

Mehrere Landtagsabgeordnete der SPD kündigten ihre Teilnahme an der Demonstration an, darunter auch Kulturministerin Martina Münch, deren Wahlkreis Cottbus ist.

Zu der Demonstration von Flüchtlingen und Einheimischen haben auch SPD und Grüne aufgerufen. Die Vorkommnisse der vergangenen Tage hätten die Gemüter der Menschen zu Recht erregt, erklärte die SPD am Freitag. Dies werde jedoch "von politischen Akteuren am rechten Rand dazu missbraucht, um Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments zu schüren".

Der Verein warnt vor dramatischen Zuständen – nicht nur in Cottbus, sondern in ganz Deutschland. Er mache sich Sorgen, "dass unser Land kaputt geht, dass unsere Demokratie kaputt geht, dass unser Sozialstaat, unser Nationalstaat kaputt geht", sagte Vereinsgründer Hans-Christoph Brandt dem rbb. Seit 2015 hätten sich von Einwanderern verübte Straftaten in Cottbus verzehnfacht, heißt es in dem Demonstrationsaufruf von "Zukunft Heimat".

Bei einer Demonstration im Januar, zu der "Zukunft Heimat" aufgerufen hatte, waren mehr als 1.000 Menschen auf die Straße gegangen, darunter auch Anhänger der rechtsextremen Szene und AfD-Politiker. Dabei war es zu verbalen Angriffen auf Medien und gegen einzelne Journalisten gekommen. Zudem gab es körperliche Angriffe auf Berichterstatter.

In Cottbus war es zuletzt mehrfach zu Übergriffen zwischen Deutschen und Geflüchteten gekommen. Mittlerweile aber hat sich die Lage in der Stadt nach Einschätzung von Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) wieder beruhigt. Nicht die Stadt selbst sei das Problem, so Kelch, sondern "der Rassismus einiger Leute" sowie "mangelnde Bereitschaft zur Integration".

Unterdessen haben sich Wissenschaftler der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg in einem offenen Brief an die Stadt gewandt: Darin fordern sie die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung dazu auf, öffentliche Signale gegen rechtsextreme Gewalt und Alltagsrassismus zu setzen. "Zukunft Heimat" verbreite eine Stimmung von Hass und Gewalt, heißt es in dem Brief. "Diese Stimmung trifft alle Menschen, die nicht in das völkische Weltbild passen."