Bild: rbb/Abendschau

Mehr als 1.000 Menschen ziehen durch Berlin-Kreuzberg - Demonstration gegen türkische Offensive in Syrien

04.02.18 | 20:30

Gegen die türkische Militäroffensive in Syrien sind am Sonntag in Berlin - wie auch in zahlreichen anderen deutschen Städten - Menschen auf die Straße gegangen.

Hintergrund imago/Jochen Tack Abendschau | 04.02.2018 - Konflikt zwischen Türken und Kurden in Berlin Das Vorgehen der Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien wirkt sich auch in Berlin aus. Sabrina Wendling hat sich unter Kurden und Türken in der Hauptstadt umgehört.

Mehr als 1.000 Demonstranten zogen in der Hauptstadt am Nachmittag durch Kreuzberg. Dabei wurde auch von der Bundesregierung gefordert, die Waffenlieferungen an die Türkei zu stoppen. Die Demonstration Richtung Hermannplatz verlief nach Polizeiangaben friedlich.

Kenan Kolat sieht Streit um Deutungshoheit

Auch in Hamburg, Hannover, Bonn, München und Nürnberg kam es zu Protesten. Die größte Demonstration mit 5.000 Teilnehmern fand in Stuttgart statt. Die türkische Armee geht seit rund zwei Wochen in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die große Gebiete entlang der syrisch-türkischen Grenze kontrolliert. Der frühere Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat, mahnte die kurdische wie die türkische Seite, besonnen zu reagieren. Es gebe einen gefährlichen Streit, wie die Offensive im Norden Syriens zu deuten sei: entweder als Krieg gegen Zivilisten oder als Kampf gegen Terroristen, sagte Kolat, der der türkischen Oppositionspartei CHP angehört, dem rbb. Die Politik müsse aufpassen, in diesem Streit die Menschen nicht gegeneinander aufzubringen.