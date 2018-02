Das Berliner Landesdenkmalamt hat den umstrittenen Umbau des Innenraums der katholischen St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin genehmigt. Die vom Erzbistum Berlin geplante Neugestaltung sei für die Denkmalpflege äußerst bedauerlich, aber aus verfassungsrechtlichen Gründen hinzunehmen, hieß es am Freitag aus der Berliner Kulturverwaltung. Das denkmalrechtliche Erhaltungsinteresse des Innenraums des 1773 eingeweihten Kirchenbaus müsse gegenüber dem kirchlichen Selbstorganisationsrecht zurücktreten.

Den Denkmalbehörden komme lediglich die Kompetenz zu, den Sachverhalt festzustellen und die beabsichtigten baulichen Maßnahmen in Bezug auf die geltend gemachten liturgischen Belange auf Plausibilität zu überprüfen. Die Nachprüfung auf liturgische Richtigkeit der Umbauten bleibe den Denkmalbehörden hingegen verwehrt.

Gegen die Umbaupläne gibt es auch Widerstand innerhalb des Erzbistums, auch wegen der hohen Baukosten. Für den Umbau sind bislang 43 Millionen Euro vorgesehen.

St. Hedwig ist Berlins älteste und wohl auch bekannteste katholische Kirche. Sie wurde am 1. November 1773 geweiht. Der Bau war die erste katholische Kirche Berlins seit der Reformation. Modell stand das Pantheon in Rom. Im Zweiten Weltkrieg brannte die Kuppel aus, das Gebäude wurde bis auf die Grundmauern zerstört. Von 1952 an wurde die Kathedrale auf DDR-Gebiet wieder aufgebaut.