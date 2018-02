Paula Berlin Samstag, 03.02.2018 | 18:30 Uhr

Typischer Fall von : Was schert mich mein Geschwätz von gestern"

Herr Schulz sollte sich erst einmal um seine Partei kümmern und kein Ministeramt übernehmen. Es wird sich zeigen, ob er das pacht.Aktuell ist er in seiner Partei als Tiger gestartet und als Bettvorleger geendet. Er hat also aufzuholen, ohne Ministeramt und wenn er das nicht will, tschüss nach Würselin - back to the rutes.....