Steffen Berlin Montag, 12.02.2018 | 14:59 Uhr

Hallo Frank, in meinem persönlichen Umfeld ist es genau umgekehrt. Ehemalige DDR-Schüler sind in der Rechtschreibung den West-Kollegen oft deutlich überlegen. Besonders auffällig ist es übrigens bei der Kommasetzung. :-D

Ich glaube, im DDR-Schulsystem wurde sich eben nicht an den Schlechtesten der Klasse orientiert, die wurden irgendwie mitgeschleift, damit es gerade so für die Versetzung gereicht hat. Dadurch hatten aber die Besten in der Klasse dann ein deutlich höheres Niveau. Mag aber durchaus von Schule zu Schule auch unterschiedlich gewesen sein, das weiß ich nicht. Insgesamt war aber das Ergebnis deutlich besser als das heutige, was für das damalige System spricht.