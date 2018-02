Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 21.02.2018 | 12:24 Uhr

Zahlenmäßig ist es gewiss bedeutungslos, doch für die jeweils Betroffenen einschneidend und jetzt eben herausragend: Jeder, der will, sollte eine Ehe schließen können und keiner, der muss.



Der Vorrang gegengeschlechtlicher Ehe gegenüber der gleichgeschlechtlichen Ehe war anachronistisch, die Ehe wurde in letzter Konsequenz zu einer Kindergebärungs-Institution herabgewürdigt und war doch immer schon mehr als das. Einerseits, weil es eben genügend kinderlose Ehen gab und andererseits, weil sich Ehen eben nicht in der biologischen Kinderentstehung erschöpfen.



Jetzt also können endlich Menschen gleichwertige Ehen schließen, die aufgrund ihrer Gleichgeschlechtlichkeit zum KIinderbekommen von vornherein nicht in der Lage sind. Freiheit heißt m. E., nicht nur das zahlenmäßig Normale zu tun, sondern von der Paarung bzw. der Gegensätzlichkeit "Normal" und "Unnormal" von vornherein zu lassen.