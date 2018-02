Oberbürgermeister Jann Jacobs sicherte den Ermittlern volle Kooperation zu: "Es ist in unserem Interesse, dass die Vorwürfe unverzüglich und umfassend aufgeklärt werden. Ich habe den Baubeigeordneten gebeten, in enger Abstimmung mit dem Ombudsmann, der Antikorruptionsbeauftragten und der Staatsanwaltschaft tätig zu werden."



Sollte in diesem Zusammenhang persönliches Fehlverhalten in der Verwaltung festgestellt werden, werde dies disziplinarisch geahndet, erklärte Jakobs.

Wessen der Mitarbeiter genau verdächtigt wird, wurde mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt.