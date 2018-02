rbb-24-nutzer Berlin Montag, 26.02.2018 | 17:53 Uhr

Die Aussagen des Flüchtlingsrats sind in dieser Deutlichkeit besonders wichtig. Denn es steht nirgends, dass die Unterbringung von sich um Asyl Bewerbenden nur in Massenunterkünften stattfinden kann. So etwas sollten allenfalls kurzfristige Notmaßnahmen sein, siehe auch Unterbringungen in Turnhallen und anderen ungeeigneten Orten.



Die rechtlichen Restriktionen für Geflüchtete gehen meist einher mit räumlicher Trennung. Das bedeutet nicht nur soziale Segregation, sondern Exklusion. Gesellschaftliche Teilbhabe ist so nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Arbeitslose, Aufstocker*innen, Bezieher*innen von Leistungen von Unterhaltsvorschuss oder Mindestsicherungsempfänger*innen sperrt man auch nicht in Lager. Diese sozialpolitischen Herausforderungen bestehen nebeneinander, eben gleichwertig und nicht hierarchisch.



Deutschland tut eher wenig für Geflüchtete dieser Welt und hat Teil an Fluchtursachen: v.a. durch sein handelsdefizitäres Wirtschaftsmodell.