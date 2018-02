Während das lange hingenommen wurde, klagen erste Eltern jetzt dagegen. "Es liegen uns etwa 15 Klagen- und Eilverfahren vor derzeit", sagte Gerichtssprecher am Verwaltungsgericht, Stephan Groscurth rbb|24 am Dienstag. Es müsse sich hierbei aber nicht um 15 Kinder handeln, da viele Eltern auch beide Wege beschritten. Wenn sich die Situation in der Realität weiter verschlechtere, so Groscurth, werde man das sicher auch anhand der steigenden Zahl der Klagenden sehen.

In Friedrichshain-Kreuzberg werden Betreuungsplätze bei Tagesmüttern daher nur noch an Kinder aus dem Bezirk vergeben. Einige Bezirke können nach eigenen Aussagen betroffene Eltern nicht einmal mehr unterstützen bei der Suche nach einem der raren Plätze – weil es sie schlicht nicht gibt.

Das Hauptproblem der Stadt seien aber nicht fehlende Gebäude, sondern die fehlenden Fachkräfte. Auch die schlechte Bezahlung sei ein Grund dafür, dass Hunderte Plätze nicht belegt werden könnten. Liecke kritisiert auch die generelle Gebührenfreiheit für Kita-Plätze. "Das war ein Fehler mit Ansage. Die richtige Reihenfolge wäre: Erst genug Kitaplätze mit gut qualifiziertem und bezahltem Personal und dann die Gebührenfreiheit. Die falsche Prioritätensetzung des Senats fällt den Familien und Fachkräften jetzt auf die Füße", so Liecke in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

Sein Bezirksamt meldet am 20. Februar ein "Erstes Klageverfahren in Neukölln" wegen eines fehlenden Kitaplatzes. Eine Familie, zu der wegen des laufenden Rechtschutzverfahrens keine näheren Angaben gemacht werden können, verklage das Land Berlin auf die Zuteilung eines geeigneten Platzes.

Wegen des stark wachsenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen entstehen in Berlin 2018 erste "Schnellbau- Kitas". Geplant sind zunächst zehn dieser Kindergärten aus Fertigteilen, wie Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) im Dezember ankündigte. Mit der Fertigstellung der ersten sogenannten "Modularen Kita-Bauten" (Mokib) sei voraussichtlich Anfang 2019 zu rechnen. Damit beschreitet das Land bei Kitas einen ähnlichen Weg wie bei Schulen.

Scheeres will zudem auch an einem anderen Punkt ansetzen: "Wir haben eine große Anzahl genehmigter Plätze, die nicht belegt sind. Da haben wir Reserven, die noch zu aktivieren sind." Im November 2017 waren nach ihren Angaben in Berlin 6.500 Plätze nicht belegt. "Wenn wir den Rechtsanspruch gewährleisten wollen, müssen wir hier handeln", so Scheeres. Nach ihren Worten verweisen Kita-Träger oft auch auf fehlendes Personal. "Dieses Argument gilt nicht mehr", betonte die Senatorin im Dezember. Denn inzwischen dürften in Berlin auch Ergo-Therapeuten, Logopäden oder Heilpädagogen als Erzieher arbeiten. Auch Sozialassistentinnen dürften übergangsweise eingestellt werden, wenn sie sich verpflichten, innerhalb von zwei Jahren eine Erzieherinnenausbildung beginnen. "Es kann also keiner sagen, ich finde keine Erzieherinnen, deswegen kann ich den Platz nicht belegen", folgerte sie. "Es muss nur getan werden.