Farbbeutel-Anschlag auf türkische Botschaft in Berlin

Erst gab es Rauch, dann flogen Farbbeutel: Auf die Botschaft der Türkei in Berlin hat es einen Farbbeutel-Anschlag gegeben. Unbekannte hatten offenbar gegenüber im Gebüsch einen Nebeltopf gezündet und den Rauch als Tarnung genutzt. Sperrungen vor Ort sollen bald aufgehoben werden.

Auf die Türkische Botschaft an der Tiergartenstraße in Berlin-Mitte ist offenbar ein Farbanschlag verübt worden. Das hat die Polizei dem rbb|24 bestätigt. Polizeisprecher Michael Maaß teilte auf Anfrage mit, Unbekannte hätten in einem Gebüsch gegenüber einen Nebeltopf gezündet und aus dem Nebel heraus Farbbeutel geworfen. Derzeit sei die Spurensicherung vor Ort.

Vermutlich wegen des Nebels war zunächst irrtümlich von einem Brandanschlag die Rede, das sei aber nicht richtig, so Maaß. Die Feuerwehr war nach rbb-Informationen nicht alarmiert worden. Auf der Fassade der Botschaft sind grüne, rote und gelbe Farbflecken zu sehen. Wegen eines möglichen politischen Hintergrunds ermittelt nun auch der polizeiliche Staatsschutz.