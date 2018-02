Cottbus will Lage mit Sozialarbeitern in Griff bekommen

Die Maßnahmen in Cottbus greifen - das sieht zumindest der CDU-Oberbürgermeister so. In der angespannten Stimmung in Bezug auf Geflüchtete setzt die Stadt jetzt auch mehr Sozialarbeiter ein. Im Landtag wurde dagegen heftig debattiert.