Nach einem sogenannten Frauenmarsch mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Teilnehmern in Berlin hat die AfD im Abgeordnetenhaus heftige Kritik einstecken müssen. Redner der Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen warfen der Partei in einer Debatte am Donnerstag vor, das Thema Frauenrechte für ihre politischen Zwecke und für "Hetze" zu missbrauchen. Auch CDU und FDP äußerten sich kritisch.