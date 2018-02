rbb-24-nutzer Berlin Samstag, 17.02.2018 | 22:15 Uhr

Den Rechten muss man es nicht auch noch leicht machen. Ziviler Ungehorsam in Form von Sitzblockaden ist ja gerade Ausdruck wehrhafter Demokratie. Anderen vorzuwerfen, keinen Pluralismus zuzulassen, während man eben jene paternalistisch zu gängeln und diffamieren versucht, zeigt, wo SIe so "demokratisch" stehen.



Eine Partei, die vorgibt, sich für feministische Ziele einzusetzen, um letztendlich aber einen Rückschritt in 50'er Jahre und zuvor zu fordern, gehört als so heterosexistisch und -normativ aufgezeigt, wie sie ist: Sozialleistungen, die für Alleinerziehende (Frauen, denn Männer kommen in den AfD-Wahlprogrammen an dieser Stelle eher gar nicht zum Zug) geringfügiger ausfallen als bei anderen Familienmodellen als dem Mann-Frau-Kind(er), Einflussnahme in die Schwangerschaftskonfliktberatung, Aufrechterhaltung ungleicher Lohnverhältnisse und Beschäftigungsbedingungen sowie vieles andere mehr - alles in allem ein Frauenbild, mit dem sich sogar Frauke Petry schwer tat.