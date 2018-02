Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat seine Entscheidung vom Montag verteidigt, den Polizeipräsidenten Klaus Kandt ad hoc zu entlassen. Der Schritt sei nötig gewesen, um einen glaubwürdigen Neubeginn bei der Polizei zu ermöglichen, sagte der SPD-Politiker am Dienstagmorgen im rbb-Inforadio. In Kandt habe er nicht mehr das dafür benötigte Vertrauen.

Dass Polizeipräsident Kandt CDU-Mitglied ist, habe bei seiner Entscheidung dagegen keine Rolle gespielt, sagte Geisel. "Und auch die neue Entscheidung, die ich an dieser Stelle im Kopf habe, ist keine Parteibuchentscheidung, das werden Sie sehen." Der 57-jährige Kandt war Ende 2012 von seinem Parteifreund, dem damaligen Innensenator Frank Henkel (CDU), ins Amt geholt worden. Einen neuen Kandidaten für das Amt des Polizei-Präsidenten will Geisel Mitte April vorschlagen. Aus rechtlichen Gründen könne er aber noch keinen Namen nennen.

Kandt, der am Montag mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand versetzt wurde, führte die Berliner Polizei mit ihren rund 22.000 Mitarbeitern rund fünf Jahre lang. Er stand zuletzt mehrfach in der Kritik - unter anderem wegen der Zustände an Polizeischießständen. Seit langem steht im Raum, dass Rückstände die Gesundheit von Trainern geschädigt haben könnten. Für Schlagzeilen sorgte auch die Polizeiakademie, wo sich Ausbilder über Disziplinlosigkeit von Polizeianwärtern bis hin zu kriminellen Bewerbern beschwert hatten. Seit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Dezember 2016 waren zudem immer wieder Ermittlungspannen ans Licht gekommen. Das wird auch von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet.

Dem Vorwurf, die Berliner Polizei sei nun führungslos, da auch Vizepräsidentin Margarete Koppers zum 1. März geht, um ihr Amt als Generalstaatsanwältin anzutreten, widersprach Geisel in der rbb-Abendschau am Montagabend. "Die Polizei ist nicht kopflos. Es gibt viele erfahrene Polizeiführer." Die Übergangszeit bis zur Bestellung eines Kandt-Nachfolgers werde zudem, da der Nachfolger bis Mitte April berufen sein soll, kurz sein.