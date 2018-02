dpa/ Gregor Fischer Video: Abendschau | 07.02.2018 | H. Bettermann, D. Knieling | Bild: dpa/ Gregor Fischer

Reaktionen auf Koalitionsvertrag - "Froh, dass die Kuh vom Eis ist"

07.02.18 | 21:18 Uhr

Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD haben sich am Mittwoch auf eine gemeinsame Regierungslinie geeinigt. In Berlin und Brandenburg sind viele mit den Plänen zufrieden - aber längst nicht alle.

Viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl steht der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. In einem nächtlichen Verhandlungsmarathon einigten sich die Parteien bei den Streitthemen Gesundheit und sachgrundlose Befristung und legten die Ressortverteilung fest. Allerdings haben die rund 463.000 SPD-Mitglieder das letzte Wort: Sie stimmen bis Anfang März über den Koalitionsvertrag von Union und SPD ab.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich erleichtert über die Einigung. "Es ist einfach wichtig, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo wir wissen, wie es weitergeht", sagte er am Mittwoch dem rbb. Die Länder wollten wissen, wo es hingeht. Zum Beispiel seien für die Wohnungsbaupolitik Rahmenbedingungen von Seiten der Bundesebene nötig. Die Länder warteten auf Förderprogramme. Jetzt, viele Monate nach der Bundestagswahl sei das überfällig.

Als offenen Punkt nannte Müller den SPD-Mitgliederentscheid. Viele Mitglieder wollten eine Regierung und sähen, dass vieles aus SPD-Sicht gut verhandelt werden konnte. Auf der anderen Seite gebe es große Emotionen bei den Gegnern der Großen Koalition. Müller erwartet, dass wie auf dem Bundesparteitag beide Meinungen aufeinanderprallen, es vielleicht aber auch wieder eine Mehrheit geben könnte für eine GroKo. Müllers größter parteiinterner Konkurrent, Raed Saleh, SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, äußerte sich dagegen kritisch zum Verhandlungsergebnis. "Das sozialdemokratische Versprechen wird mit diesem Vertrag nicht eingelöst", sagt er der "Berliner Morgenpost". "Ich bleibe bei meiner kritischen Haltung zum Gang meiner Partei in die große Koalition." Auch die Berliner Juso-Vorsitzende Annika Klose unterstrich ihre Ablehnung der Großen Koalition. Die roten Linien der SPD seien in dem Koalitionsvertrag nicht eingehalten worden, sagte sie dem rbb.



Ich bin froh, dass die Kuh vom Eis ist. Erik Stohn (SPD)

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete den Koalitionsvertrag als großen Schritt in die richtige Richtung. Er habe in einem Mitgliederbrief für den Vertrag geworben, weil dieser für viele Menschen gute Lösungen bereit halte, sagte Woidke am Mittwoch dem rbb. "Ich gehe davon aus, dass es in Brandenburg dafür eine Mehrheit geben wird", so Woidke weiter. Es gehe darum, Deutschland gerechter zu machen und soziale Probleme zu entschärfen, wie etwa die geplante Solidarrente als Mittel gegen die Altersarmut. Mit Investitionen in die Bildung werde der Bund außerdem die Bildungs-Chancen für Kinder verbessern.

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn zeigte sich erleichtert: "Ich bin froh, dass die Kuh vom Eis ist", sagte er der dpa. Stohn betonte, in den Verhandlungen seien mehr Erfolge erzielt worden als bei den Sondierungen.

Die Einigung sei für Brandenburg und Ostdeutschland insgesamt deutlich besser, als der Verhandlungsstand bei den Jamaika-Parteien. In der SPD müsse nun in den Ortsvereinen über den Vertragsentwurf diskutiert werden.

Auch von der CDU kamen positive Reaktionen. Ingo Senftleben, Landesvorsitzender der Brandenburger CDU, bezeichnete den Koalitionsvertrag als eine solide Grundlage: "Eine Rente, die die Lebensleistung stärker berücksichtigt, eine Personaloffensive in der Pflege und ein größeres Engagement des Bundes in der Bildung werden wichtige Impulse der kommenden Bundesregierung sein." Der Koalitionsvertrag gebe gute Antworten auf die Alltagsfragen der Menschen in Brandenburg, so Senftleben weiter.

Für Unmut dürfte bei den Pateien in Brandenburg allerdings sorgen, dass das für die Lausitz so wichtige Thema Braunkohle nur am Rande erwähnt wird im Koalitionsvertrag. "Der Bund wird sich mit den betroffenen Regionen auch über die Fortführung der Braunkohlesanierung nach 2022 abstimmen", heißt es auf Seite 145 des von der SPD veröffentlichten Entwurfs. Das allgemeinere Wort "Kohle" kommt hingegen mehrfach vor. So soll eine Kommission einen Plan zur "schrittweisen Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung" erarbeiten, der auch eine finanzielle Absicherung des Strukturwandels enthält und einen Bundesfonds dafür vorsieht. Im Anhang wird zudem die Zahl von 1,5 Milliarden Euro für Strukturpolitik genannt.



Adrian Grasse, forschungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, sieht in der Koalitionsvereinbarung eine Stärkung des Forschungsstandortes Berlin: "Die getroffenen Vereinbarungen haben an vielen Stellen auch Auswirkungen auf die Landespolitik. 3,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes sollen künftig in Forschung und Entwicklung fließen. Berlin als wichtiger Forschungsstandort wird so weiter gefördert werden."



Union und SPD versprühen keinerlei Lust und Elan, um unser Land zu modernisieren. Kathrin Göring-Eckardt (Grüne)

"Wir können nur hoffen, dass sich die SPD-Mitglieder der SPD Deutschlands über ihre Verantwortung im Klaren sind", sagte der Generalsekretär der CDU Brandenburg, Steeven Bretz, dem rbb. Der Koalitionsvertrag sei eine ganz hervorragende Grundlage, um Deutschland und auch Brandenburg in Europa in die Zukunft zu führen.

Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kritisiert in den Zeitungen der Funke-Gruppe hingegen die drei potenziellen Regierungspartner. In einem Tweet schreibt sie: "Mmh. #heimat ins Innenministerium und gleichzeitig Klimaschutzziele aufgeben #findedenFehler #groko".



Die Linken-Chefs Bernd Riexinger und Katja Kipping erklärten, es fehle jede "visionäre Substanz". Union und SPD wollten weitere vier Jahre über die Bedürfnisse und Interessen der Menschen hinweg regieren.



Dieser Vertrag ist für einen überzeugten Sozialdemokraten nicht zustimmungsfähig. Dietmar Bartsch (Linke)

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch legte der SPD-Basis nahe, den Koalitionsvertrag mit der Union beim anstehenden Mitgliederentscheid abzulehnen. Bei einer Fortsetzung der Großen Koalition auf Basis des ausgehandelten Vertrags drohten "Jahre des Stillstands", in denen die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergehe. Eine notwendige Umverteilung in Deutschland werde überhaupt nicht angegangen. In zentralen sozialen Fragen wie Rente und Kinderarmut würden allenfalls "Trostpflästerchen" verteilt.

Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der FDP in Berlin, twitterte lapidar: "Da hat Angela Merkel wohl gerade das Ende ihrer Kanzlerschaft verhandelt." Und: "Man fragt sich unweigerlich, ob die #GroKo-Verhandler von #Digitalisierung eigentlich schonmal etwas gehört haben."

Von der Berliner AfD hieß es auf Facebook, die CDU habe sich sich in einer "Lügenkoalition mit der SPD völlig aufgegeben". Aus Angst vor dem Mitgliederentscheid der SPD habe sich die CDU ideologisch entleert, sagte AfD-Parteichef Alexander Gauland am Mittwoch in Berlin. "Die CDU ist sozusagen nur noch eine leere Hülle." Gauland warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, wichtige Ressorts wie das Arbeits-, das Finanz- und das Außenministerium leichtfertig an die SPD abgegeben zu haben.



Bei den Gewerkschaftern fallen die Reaktionen auf den Koalitionsvertrag gemischt aus: Es gebe "Stärken und Schwächen", erklärt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Positiv seien etwa die Beschlüsse zu mehr Investitionen in Bildung, in den Wohnungsbau und in

Verkehr. "Auf pures Unverständnis" stoße aber das Festhalten an einem ausgeglichenen Haushalt.



Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die Ergebnisse des Koalitionsvertrags von Union und SPD in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik als "weitgehend enttäuschend" bezeichnet. Vieles bleibe wirtschaftlich unvernünftig und bedeute weniger Flexibilität für die Unternehmen, dafür aber ein Mehr an Belastung und Regulierung, sagte Kramer am Mittwoch in Berlin. Im Vergleich zum Sondierungsergebnis bedeute der Koalitionsvertrag eine "dramatische Verschlechterung" aus Sicht der Wirtschaft, so Kramer.

Umweltschützer haben scharfe Kritik an dem Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. "Der 'GroKo' fehlen Mut und Weitsicht, Klima und Umwelt konsequent zu schützen", erklärte Sweelin Heuss, Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland, am Mittwoch. "Indem sie das deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben, verzögern die Koalitionäre den überfälligen Kohleausstieg", kritisierte die Organisation. Die notwendigen Entscheidungen zum Klima-, Ressourcen- und Naturschutz würden "auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben", erklärte auch der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner.