Berlins CDU-Chefin Monika Grütters soll auch im neuen Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel Kulturstaatsministerin werden. Zwei der drei Unions-Staatssekretärsposten und drei der sechs CDU-Minister will Merkel mit Frauen besetzen.

Die Berliner CDU-Landeschefin Monika Grütters soll Kulturstaatsministerin bleiben. Das gab Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel am Sonntagabend in Berlin bekannt.



Im Kanzleramt ist Grütters seit 2013 im Rang einer Staatssekretärin für Kultur und Medien zuständig. Sie habe sich "für jedermann sichtbar sehr, sehr gut in dieser Arbeit bewährt", lobte Merkel. Grütters wäre dann eine von insgesamt drei Staatsministern und -ministerinnen im Kanzleramt, wobei mit ihr und Annette Widmann-Mauz (Integration) zwei Frauen ins Amt kämen.