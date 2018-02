Bild: imago stock&people/Ina Peek

Glosse | Wünsche ans neue Heimatministerium - Heimat? Hamwa!

09.02.18 | 07:28 Uhr

Die GroKo will Deutschland ein Heimatministerium geben. Unter CSU-Führung. In Berlin. Was viele Fragen aufwirft. Weiß man in Bayern überhaupt, was man hier unter "Heimat" versteht? Dass auch die Bundeshauptstädter Brauchtum haben? Wir klären auf. Von Sebastian Schöbel



Das neue Bundesministerium für Heimat (und Inneres und Bauen) ist schon jetzt DER Star der neuen (alten) GroKo: Ein exotischer Polit-Import aus Bayern, erdacht und erprobt in München, bald nun auch beheimatet (wie passend) in Berlin. Wo es allerdings erhebliche Zweifel in der Bevölkerung geben dürfte, ob der (natürlich) aus Bayern stammende künftige Heimatminister (Spoiler: Horst Seehofer) beim Begriff "Heimat" auch die hiesigen Bräuche und Traditionen auf dem Schirm hat. Schließlich erwartet ganz Deutschland von eben diesem konservativen Minister, dass er die deutsche Heimat "konserviert". Oder "einweckt", könnte man auch sagen. Und in diesem Einweckglas voller deutscher Heimatverbundenheit muss auch etwas aus Berlin schwimmen.



Und nein, Berlin wird niemals meine Heimatstadt | Doch die beste für 'nen Menschen, der keine Heimat hat. JuseJu, Rapper (Schwabe in Berlin)

Die Tradition der offenen Tore

Berlin lässt jeden rein - und jeden auch wieder raus. Französische Hugenotten, sächsische DDR-Beamte, schwäbische Immobilienspekul...investoren, für sie und viele andere war und ist Berlin ein Sehnsuchtsort. Und es ist Berliner Brauch, sie alle aufzunehmen. Um sich dann über sie zu beschweren. Im Gegenzug ist es aber auch Berliner Brauch, niemanden vom Gehen abzuhalten. Auch nicht in den JVAs.



Liebe zur Natur, mitten im Beton

Während die Bayern auf Alpenberge steigen, um sich Edelweiß für die Filzhüte zu besorgen, holt sich der Berliner die Natur einfach ins Haus. Um sie dann ganz in sich aufzunehmen. Durch Inhalieren zum Beispiel. Vor allem Cannabis erfreut sich großer Beliebtheit: Es ist Brauch, sich bei freundlichen jungen Männern an urigen U-Bahnhöfen oder in lauschigen Parkanlagen mit der Ware einzudecken. Manche Berliner pflegen inzwischen aber auch den Brauch der eigenen Pflanzenaufzucht, ein Anlehnung an die Schrebergartentradition der Alteingesessenen. In jüngster Zeit ist zudem eine neue Tradition hinzugekommen, der Cannabis-Austausch mit dem Berliner Umland, auch bekannt als "JWD".



"Dit heeßt Pfannkuchen, du Opfer!"

Dem/der BerlinerIn ist seine/ihre Sprache so wichtig wie das korrekte Gendern im ASTA der Freien Universität. Vor allem Dinge des täglichen Bedarfs wie das schnelle Bier für den Heimweg ("Molle"; modern "Wegbier", Fußpils") oder industriell gebackene Teigklumpen ("Schrippe" - und sonst nichts) haben traditionell fest verankerte Namen und sollten auch mit diesen bezeichnet werden. Sonst gibt es "janz schnell uffe Fresse, Keule", wie der Berliner sagt. Sprich: "Ganz schön Ärger, mein guter Herr." Hier eine schnelle Übersicht zu den wichtigsten Begriffen, stets auszusprechen mit einer unterschwelligen Aggressivität und Schnoddrigkeit. Versuchen Sie einfach wie Ekel Alfred oder Harald Juhnke nach fünf "Wegbier" zu klingen. Oder wie ein Busfahrer der BVG im Berufsverkehr.



Schrippe statt Wecke: Berliner Slang

Das sind: Schrippen. Sagt jetzt selbst Wolfgang Thierse, gebürtiger Breslauer. Außerhalb Berlins auch Brötchen, Semmeln oder - eben schwäbisch - Wecken genannt.

Eierkuchen Eierkuchen, keine Pfannkuchen!!! Viele, die in Berlin geboren und aufgewachsen sind, würden Ihnen beim Bestellen eines "Pfannkuchens" nicht das bringen, was Sie wollen. Wollen Sie also "Crêpes", dann bestellen Sie auch "Crêpes" - oder eben einen Eierkuchen.

Pfannkuchen Das wiederum sind für die Einwohner Berlins Pfannkuchen, nicht etwa Krapfen oder gar Berliner!

Bild: dpa Buletten Das sind waschechte Buletten. In Schwaben werden sie "Fleischküchle", andernorts auch Frikadellen genannt.

Stulle "Schatz, heute Abend gibt's Stulle mit Brot", würde die Berliner Frau zu ihrem Mann sagen. Schnittchen oder belegtes Brot haben sich in der Hauptstadt noch nicht durchgesetzt. Ach ja, Vesper auch nicht.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Atze So muss es korrekt über die Boateng-Brüder heißen: Jerome (links) ist dem Georg (Mitte) und dem Kevin-Prince (rechts) seine Atze. Die Atzen wuchsen zusammen in Berlin auf.

Schwelle Das linke Mädchen ist die "Schwelle" von dem rechten - und umgekehrt, also sind sie Schwestern. Und der Typ in der Mitte, das ist dann ein Teil der "Ellies", also Eltern.

Bild: dpa/Bernd Settnik Molle Hm, lecker: erstmal 'ne ordentliche Molle auf'n Durst. Ganz harte Männer trinken die dann auch noch mit Korn.

Etepetete Klassischer Fall von "Etepetete". Pingelig, geziert, bloß nicht dreckig werden, wie eine Möchtegern-Prinzessin - dit nennt man in Berlin "Etepetete".

Bild: dpa/Kay Nietfeld Knorke Allet toll, allet super, allet knorke!

Potsdamer Zugegeben: Der Begriff "Potsdamer" für Radler oder Alsterwasser ist nicht so wahnsinnig geläufig, aber hier und da in Kneipen anzutreffen. Weitere Bildergalerien | Zurück zum Artikel Play Pause Fullscreen





















"Tretmine" - immer ein Politikum

Olfaktorisches Brauchtum

Für Außenstehende mag diese Berliner Tradition recht gewöhnungsbedürftig sein, aber dass es an vielen Ecken der Stadt nach Urin oder anderen Ausscheidungen riecht, ist regionales Brauchtum in Reinform. Denn nirgendwo wird mit so viel Begeisterung in die Öffentlichkeit gepisst, geschissen und gekotzt wie in der Spreemetropole. Die dafür aufgestellten Toilettenhäuschen zu nutzen, lehnt der Einheimische ab: Ein Akt der Rebellion gegen die Obrigkeit (und weil's manchmal einfach nicht mehr passt, rein zeitlich gesehen). Und nichts stoppt eine rollende Bierflasche auf dem Boden einer plötzlich anfahrenden oder bremsenden S-Bahn so schnell wie eine Pfütze partiell angetrocknetes Erbrochenes. Der Brauch hat sich inzwischen so etabliert, dass ihn auch viele Touristen kennen (Danke, "Lonely Planet"). Und weil Berliner neben sich selbst nur noch den Hund als gleichwertigen Begleiter akzeptieren, dürfen auch die treuen Vierbeiner überall ihr Geschäft erledigen. Welches dann liegen bleibt, gerne verborgen unter goldenem Herbstlaub oder matschigem Schnee. Die traditionelle Art, sich von Berliner zu Berliner eine Botschaft zukommen zu lassen: Du mich auch!



rbb|24 hat natürlich auch seine Leser gefragt, welches Brauchtum für sie zur Berliner Heimat gehört. Hier eine Auswahl:

Darüber hinaus gibt es natürlich noch jede Menge anderes Brauchtum aus Berlin, das dringend vom neuen Heimatschutzministerium als bewahrenswert unter die Lupe genommen werden sollte: ein langer Flughafenbau (est. 2006), nicht ins Berghain reinkommen und dann auch gar nicht wollen (gibt es jetzt auch als Kartenspiel aus Schweden), illegale Sperrmüllberge in Neukölln, den Berlin-Hype natürlich (aber nur den selbstgemachten), alles mit Bären... und Spandau. Das Ministerium sei "eine Mission" für ihn, sagt Horst Seehofer. Wir wünschen ihm Glück dafür. Die Einrichtung eines Twitterkanals für die neue Behörde in der Tech-Start-up-Silicon-Spree-Stadt Berlin hat ja schon mal geklappt.



Sendung: Inforadio, 08.02.2018, 15:35 Uhr