Es ist ein besonders krasser Fall von vielen: 161 Straftaten gegen queere Menschen – also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und intergeschlechtliche Menschen – zählte die Polizei vergangenes Jahr in Berlin, nur sechs dagegen in Brandenburg. Dabei handelt es sich allerdings um vorläufige Zahlen – diese können noch steigen, wenn zum Beispiel ein Fall aus dem vergangenen Jahr erst jetzt zur Anzeige gebracht wird.

Freitagabend vor einer Woche: Ein 17- und ein 18-jähriger sitzen in der S-Bahn, der Zug hält an der Schönhauser Allee. Plötzlich attackieren drei Männer die Jugendlichen, stoßen sie aus dem Zug, treten und schlagen sie selbst dann noch, als sie schon am Boden liegen. Der Grund: Die beiden sind schwul.

In Berlin liegt die Zahl nur knapp unter dem Wert des Rekordjahres 2016, als 164 Taten registriert wurden. "Wir wissen aber, dass es ein sehr hohes Dunkelfeld gibt", sagt Anne Grießbach-Baerns, eine von zwei Ansprechpersonen der Berliner Polizei für queere Menschen. "Wir schätzen, dass 80 bis 90 Prozent der Fälle nicht angezeigt werden." In Wahrheit geschehen also wohl deutlich mehr Taten.

Neben der Polizei sammeln auch Selbsthilfe-Vereine für queere Menschen Zahlen zu Übergriffen – und diese sind deutlich höher. In Berlin wurden dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt "Maneo" 2016 insgesamt 291 Taten gemeldet – etwa doppelt so viele wie der Polizei. "Maneo"-Leiter Bastian Finke erklärt sich diesen Unterschied so: "Wir sind mehr mit den Szenen vernetzt, vor allem aber eine unabhängige Stelle." Deshalb wenden sich nicht nur Opfer aus Berlin und Brandenburg an "Maneo": "Uns werden jedes Jahr mehr als 700 Hinweise und Fälle gemeldet." Diese werden mit vielen ehrenamtlichen Helfern ausgewertet.

Außerdem seien in Brandenburg weniger Menschen geoutet – sie geben also nicht zu erkennen, dass sie schwul oder lesbisch sind. "Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen trauen sich immer weniger, sich zu outen, denn sie sagen: Wer weiß, was noch kommt", so Witschak. In Berlin dagegen zeigen queere Menschen offener, wer sie sind und wen sie lieben, und werden deshalb eher zur Zielscheibe für Täter. Besonders in Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln ist die Zahl der Angriffe hoch – und damit dort, wo viele queere Clubs und Bars zu Hause sind oder queere Großveranstaltungen wie der CSD stattfinden.

Marco Klingberg ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen im Polizeipräsidium Land Brandenburg - er kennt den Widerspruch bei den Zahlen, und er räumt entsprechende Defizite ein: "Viele der Kolleginnen und Kollegen sind einfach nicht genügend sensibilisiert, um einen homophoben Hintergrund zu erkennen." Und Jirka Witschak, Vorstand von Katte, kritisiert: "Bisher haben in Brandenburg kaum Fortbildungen zu dem Thema stattgefunden." Damit liegt er auf einer Linie mit Marco Klingberg: "Wir brauchen mehr Aus- und Fortbildung! An der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg wird das Thema zum Beispiel schon angesprochen, allerdings noch nicht intensiv genug."

In Brandenburg kümmert sich die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Tolerantes Brandenburg, kurz Katte, um das Sammeln eigener Zahlen. Für 2017 zählte sie 35 Fälle – fast sechsmal so viele wie die Polizei.

Die Bandbreite der Taten ist groß: "Die große Mehrzahl der Fälle sind Beleidigungen und Belästigungen auf der Straße", so Maneo-Chef Bastian Finke. "Das hört sich immer so harmlos an, aber Menschen, die das wieder und wieder erfahren, verändern sich dadurch in ihrem Verhalten und ihrem Wesen." Die Opfer, aber auch die Täter bei homo- und transphoben Taten sind fast immer Männer. "Wir leben noch immer in einer von Männern dominierten Gesellschaft, in der der öffentliche Raum ein männlich dominierter Raum ist", glaubt Finke. "Männer, die aus den Rollenbildern tanzen, bekommen die Folgen zu spüren – sie werden quasi sanktioniert."

Tatort homofeindlicher Straftaten sind meist der öffentliche Raum – und Flüchtlingsunterkünfte. "Wir betreuen gerade 30 Geflüchtete, die allein im letzten Jahr zu uns gekommen sind", erzählt Jirka Witschak von Katte. "Die Gefahr, dass sie in den Heimen auf die Fresse bekommen oder die Treppe runtergestoßen werden – was häufig passiert – ist groß." Die Polizei wird dann nur selten gerufen, weil Geflüchtete große Angst vor einem Coming Out haben – denn in ihren Heimatländern ist das oft mit negativen Konsequenzen verbunden. Auch Marco Klingberg von der Brandenburger Polizei verweist auf die schlechten Erfahrungen der Geflüchteten: "Sie kennen die Polizei aus ihren Herkunftsländern nur als Verfolgungsorgan – und dort steht Homosexualität oft genug unter Strafe." Deshalb hätten sie generell Angst vor der Polizei und wüssten nicht, "dass diese eigentlich da ist, um ihnen zu helfen."

Aber selbst wenn die Polizei gerufen wird, ist sie nicht immer besonders hilfreich: "In einem Fall hat die Polizei gesagt: ihr streitet Euch ja nur. Da war dem diensthabenden Polizisten das Thema ganz unangenehm", berichtet Jirka Witschak. Marco Klingberg will deshalb ein Konzept erarbeiten, "dass wir auch mal in die Flüchtlingsunterkünfte hineingehen." Die Zusammenarbeit mit den Opferhilfsverbänden sei in den letzten Jahren ein bisschen schleppend gewesen, räumt er ein. Im Gegensatz zu seinen Berliner Kollegen mache er seinen Job als Ansprechpartner allerdings nur im Nebenamt.

So gut wie nie in den Statistiken erfasst werden neben Geflüchteten auch die Opfer von Mobbing oder homophober Gewalt in Schulen. "Deshalb machen wir gerade eine Online-Umfrage, um erstmals belastbare Zahlen zu haben", so Witschak. "Fakt ist, dass schwule Menschen alle Mobbing-Erfahrungen in der Schule gemacht haben." Nicht umsonst sei "schwule Sau" noch immer eines der am meisten genutzten Schimpfwörter auf deutschen Schulhöfen.

Dabei ist bereits das eine Straftat: Wenn zum Beispiel "schwule Sau" an eine Wand geschrieben wird, zählt dies als Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund und fließt bei einer Anzeige in die Polizei-Statistik mit ein. Solche und andere "sonstige Delikte" wie Beleidigungen machen knapp zwei Drittel der Straftaten gegen queere Menschen in Berlin aus, Gewaltdelikte etwas mehr als ein Drittel. In Brandenburg wurde im vergangenen Jahr kein einziges Gewaltdelikt zur Anzeige gebracht.