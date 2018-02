Hospiz in Blankenfelde-Mahlow soll im September öffnen

Elftes Hospiz in Brandenburg

Für die Pflege von Schwerstkranken und Sterbenden gibt es in Brandenburg zehn Hospize. Im September kommt in Blankenfelde-Mahlow ein elftes hinzu. Die Kosten übernehmen zu 95 Prozent die Krankenkassen, den Rest die Hospize selbst. Das ist gesetzlich so gewollt.

Bereits seit einigen Jahren ist in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) ein Hospiz geplant, in diesem Jahr ist es offenbar soweit. Wie am Samstag bekannt wurde, soll dort im September eine Einrichtung mit zwölf Plätzen öffnen.

Insgesamt gibt es dann in Brandenburg elf Hospize mit rund 130 Plätzen für Schwerstkranke und Sterbende. Erst Ende Januar hatte ein Hospiz in Luckenwalde (Potsdam-Mittelmark) seinen Betrieb aufgenommen.

Das Hospiz in Mahlow wird betrieben von dem Berliner Pflegedienstleister Deta Med. Es bietet auch Sterbebegleitung, Intensivpflege und Demenzversorgung für Migranten an und unterhält bereits mehrere Einrichtungen in Berlin.