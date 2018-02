Ingolf Cottbus Mittwoch, 14.02.2018 | 17:17 Uhr

"Linksextremismus" in dem Sinne kann es nicht geben, denn bei der Verteidigung des vermeintlich Guten heiligt bekanntlich der Zweck die Mittel.

Linksextremistische Taten übertreffen zwar nicht selten die aus der rechten Szene an Brutalität und Gewaltbereitschaft um ein Vielfaches (siehe Hamburg, sind aber dennoch in der Berichterstattung der Medien eher unterrepräsentiert. Das ist nicht ohne Grund so, sind Auftritte linksextremistischer Gruppen doch gern verwendetes Einsatzmittel gegen vermeintlich rechte Kundgebungen und Demonstrationen. Wer hat z.B. über den letzten Aufmarsch des sogenannten "Schwarzen Blockes" in Cottbus berichtet, neben den Demonstrationen des Vereins "Pro Heimat" und der entsprechenden Gegendemo, bei dem ganz unverholen auf Plakaten zu Gewalt gegen Andersdenkende bis hin zu Mord aufgerufen wurde?

Man munkelt in diesem Zusammenhang sogar von staatlicher finanzieller Unterstützung für derartige "Unternehmungen". Aber, nichts genaues weiß man nicht... ;-)