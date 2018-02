dpa Audio: Inforadio | Vis a Vis | 19.02.2018 | Interview mit Tanja Knapp | Bild: dpa

Interview | Polizeidirektorin Tanja Knapp - Wie die Polizei den Kotti zurückerobert

19.02.18 | 06:48 Uhr

Der Berliner Polizeiabschnitt 53 gilt als schwierig. Rund um den U-Bahnhof und im Görlitzer Park werden Drogen verkauft, am Oranienplatz kam es immer wieder zu Übergriffen. Dem rbb schilderte Polizeidirektorin Tanja Knapp, wie im Polizeiabschnitt gearbeitet wird.



Die Kriminalität am Kottbusser Tor konnte in Berlin-Kreuzberg im vergangenen Jahr deutlich zurückgedrängt werden. Das geht aus einer Statistik der zuständigen Polizeidirektion hervor, die dem rbb vorliegt. Demnach gab es weniger Gewaltdelikte, Fälle von Körperverletzung, Raub und Taschendiebstahl. Die Polizei führt diese Entwicklung auf ihre stärkere Präsenz vor Ort zurück. Die Polizeidirektorin der zuständigen Direktion 53, Tanja Knapp, spricht im Interview mit Inforadio über mögliche Gründe.

rbb: Frau Knapp, wir sitzen hier in Ihrem Büro und eines fällt sofort auf: Man sieht hier Zettel mit der Aufschrift "Brennpunkt Kotti ist sicherer geworden" und Taschen mit "Kotti super-genial". Das klingt, als ob sich etwas getan hat im Gegensatz zu der Situation vor einem Jahr?

Tanja Knapp: Das ist genau richtig. Vor allem im Jahre 2016 hatten wir wirklich viele Herausforderungen am Kottbusser Tor: viele Gewaltdelikte, Taschendiebstähle, Raubdelikte und ein ganz neues Täterklientel. Dazu kam eine große Besorgnis der Bevölkerung, der Anwohner und Gewerbetreibenden. Wir haben uns als Polizei sehr engagiert und dort messbare Erfolge - im Sinne von Rückgang dieser Straftaten, aber auch eine Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Anwohner - bewirken können. In der gesamten Polizei Berlin ist die Personaldecke immer wieder dünn. Wir haben nachgewiesen, dass wir am Kottbusser Tor einen Bedarf an Personal haben. Drei Monate lang haben zehn eigene, kiezerfahrene Beamte gezeigt, dass wir mit einem kiezorientierten und täterorientierten Ansatz, der auch auf Vertrauensbildung in die Bevölkerung ausgerichtet ist, Erfolg haben können. Wir konnten nachweisen, dass wir die Delikte zurückgedrängt haben. Dann ist man auch in einer besseren Position, Personal dafür zu bekommen. Der Kotti ist nur ein Hotspot des Abschnitts, den Sie leiten. Sie haben dort die sogenannte Kreuzberger Mischung, die sich auch dadurch auszeichnet, dass es sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen an die Polizei gibt. Wie gehen Sie damit um? Erstmal muss man analysieren, dass es genau diese verschiedenen Erwartungshaltungen gibt. Dann ist es ganz wichtig, mit denen, die uns gegenüber kritisch eingestellt sind, ins Gespräch zu kommen und Transparenz herzustellen. Damit meine ich nicht Menschen, die ideologisch gegen uns eingestellt sind - da ist es relativ schwierig. Aber bei denen, die kritisch sind, macht es immer Sinn ins Gespräch zu kommen. Das tun wir seit vielen Jahren. Ein gutes Beispiel sind die Entwicklungen zum 1. Mai beim Myfest. Unser Ziel hier im Abschnitt 53 ist es, ein akzeptierter Akteur im gesamten Themenfeld zu sein.

Nun ist es so, dass die Partei Die Grünen und die Polizei nicht immer die allerbesten Freunde sind. Wie gut kommen Sie mit der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann klar?

Wir kommen sehr gut miteinander klar. Wir haben ein gutes, konstruktives Arbeitsverhältnis miteinander entwickelt. Wir haben auch schon viele Herausforderungen gemeinsam bewältigen müssen, dazu gehört alles rund um den 1. Mai. Beim Thema Räumung der Gerhart-Hauptmann-Schule kann man das ebenfalls inzwischen sagen. Trotzdem gibt es immer wieder Vorfälle von Gewalt gegenüber Polizisten. Was erleben Sie da? Das ist ein Thema, das mich am meisten besorgt. Mein Eindruck ist, dass ich jede Woche solche Sachverhalte zur Kenntnis nehmen muss. Ich bemühe mich auch jede Woche, eine Einsatznachbereitung mit den betroffenen Polizisten zu leisten. Die Belastung bei den einzelnen Vorfällen ist unterschiedlich: einmal geht es um Personen, die festgenommen werden, sich der Festnahme widersetzen und dann zum Teil erhebliche Gewalt anwenden. Die andere Seite ist, dass wir häufig aus dem Kontext gerissen aus der Bevölkerung beobachtet und dann beschimpft werden. Menschen, die gar nicht den gesamten Sachverhalt beobachten haben, greifen zum Bespiel in Festnahmen ein, und das ist natürlich äußerst problematisch.

Wie oft sind Sie selbst vor Ort?

Ich fahre natürlich selber nicht mehr mit dem Funkwagen raus. Ich bin aber sehr daran interessiert, jeden Morgen und jeden Abend zu erfahren, was in unserem Abschnitt passiert und bemühe mich, sehr viele Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen. Meine Arbeit liegt auch in der Netzwerktätigkeit. Ich bin insofern draußen unterwegs, dass ich mit den NGOs, mit den Quartiermanagements, mit der Bezirksregierung usw. in Kontakt bleibe. Und dort versuche, für die Belange der Polizei einzutreten. Sie sind jetzt seit 32 Jahren dabei, seit fast drei Jahren Abschnittsleiterin im Abschnitt 53. Als Sie damals Leiterin wurden, wurde nicht nur geklatscht. Es hieß: Der, der das vorher gemacht hat, hat das doch ganz gut gemacht. Der Begriff Karriere-Sprungbrett für Frau Knapp kam auf. Wie haben Sie das wahrgenommen? Das war nicht schön für mich, auf diese Weise diese herausfordernde Tätigkeit anzunehmen. Ich habe versucht, das ein bisschen zu ignorieren und einfach meine Arbeit zu machen, den Leuten offen zu begegnen und zu zeigen, was ich arbeiten und leisten kann. Dann hat sich das eigentlich sehr schnell verflüchtigt.

Wie ist Ihr Eindruck? Haben es Frauen schwerer als Männer bei der Polizei?

Ich habe einen sehr guten Weg in dieser Behörde gemacht. Ich bin von Männern gefördert worden, habe mich also nicht zu beklagen. Aber es kann individuell natürlich sehr unterschiedliche Wege geben. Insgesamt ist die Problematik für Frauen eher das Thema, Familie und Beruf zu vereinbaren und trotzdem einen guten Weg in der Polizei zu finden. Da versuchen wir sehr detailliert vorzugehen. Wir ermöglichen Rotationen innerhalb des Abschnittes; sowohl den Einsatzdienst hier kennenzulernen, als auch im Abschnittskommissariat zu arbeiten, aber auch externe Fortbildungen zu erhalten. Ich glaube, wir sehen uns die Kolleginnen und Kollegen wirklich so genau an, dass wir Interessen und Talent einordnen können. Die Zahl der Einstellungen ist bei Frauen in den letzten Jahren etwa gleich geblieben, während sie bei den Männern extrem gestiegen ist. Ein Fünftel der Polizistinnen sagt, der Job sei eigentlich nichts für Frauen. Woran liegt es, dass so wenige Frauen eine Ausbildung bei der Polizei anfangen? Das ist natürlich sehr spekulativ. Meine Kolleginnen und ich lieben unseren Beruf. Wir würden sagen, dass wir genau richtig hier sind. Was die Entscheidung für den Beruf betrifft, muss man wahrscheinlich differenzieren. Im gehobenen Dienst, bei der Kriminalpolizei oder der Schutzpolizei, haben wir keine so großen Probleme. Geringere Zahlen haben wir wohl im mittleren Dienst. Eine Rolle spielt bei der Berufswahl von 16-Jährigen beispielsweise sicher auch die Beratung der Eltern und der besten Freunde. Dazu kommen Fragen: Wie wird die Polizei allgemein wahrgenommen? Sorgt man sich im mittleren Dienst gegebenenfalls um seine Tochter? Was ihr da in Nachtdiensten, mit Gewalt auf der Straße, passieren könnte.

Kommen in Ihrem Abschnitt jetzt Frauen auf Sie zu, die sagen: Seitdem wir eine weibliche Führung haben, ist es doch anders geworden?

Das habe ich tatsächlich schon öfter von Frauen gehört. Ich würde aber immer versuchen, die Qualifikation und das Interesse zu berücksichtigen, und nicht ausschließlich den Schwerpunkt auf das Geschlecht legen. Es gibt einfach hochtalentierte und engagierte Frauen und ich freue mich sehr, wenn sie um mich herum sind. Aber das gilt genauso für Männer. Es gab viel Kritik an den Polizeischülern, die angeblich häufig nicht geeignet für ihren Job sind. Wie erleben Sie das bei Ihrer täglichen Arbeit? Ich begrüße immer alle Polizeischüler und Hospitanten und verabschiede sie auch wieder, auch wenn sie nur eine kurze Zeit hier im Abschnitt sind. Dabei stelle ich fest, dass wir im Abschnitt 53 überwiegend Polizeischüler einsetzen können, die sich auch konkret gewünscht haben, hierherzukommen. Damit geht auch einher, dass sie außerordentlich leistungsbereit und engagiert sind. Ihre Schüler wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie hier nach Kreuzberg kommen? Das ist mein Eindruck. Ob das dann in der Realität so ist, das muss sich dann zeigen. In jedem Falle sind sie immer sehr erwartungsfroh und engagiert. Wenn Sie auf die Kollegen mit Migrationshintergrund ansprechen - bei ihnen spüre ich immer einen großen Stolz, mit dabei zu sein. Mir wird auch berichtet, dass auch die Eltern sehr stolz sind, dass die jungen Leute jetzt Polizisten und Polizistinnen geworden sind. Zumindest hier im Abschnitt 53 bringen sie sich sehr engagiert ein und ich habe bisher nicht feststellen können, dass irgendwelche Besonderheiten zu kritisieren sind.

