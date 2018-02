Ein Jahr nach der Inhaftierung des Berliner Journalisten Deniz Yücel in der Türkei nährt der türkische Ministerpräsident Binali Yilderim die Hoffnung auf dessen baldige Freilassung. "Ichhoffe, dass er in kurzer zeit freigelassen wird", sagte Yilderim in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen, das am Mittwochabend ausgestrahlt werden soll. "Ich bin der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird." Allerdings entscheide nicht die Regierung über den Fall, sondern die Justiz. Yilderim wird am Donnerstag zu einem Besuch in Berlin erwartet. Dabei ist auch ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel geplant.

Am Mittwoch ist es genau ein Jahr her, dass der "Welt"-Korrespondent Yücel auf einer Polizeiwache in Istanbul erschien, weil er erfahren hatte, dass nach ihm gefahndet wurde. Er wollte sich zu seinen Artikeln über geleakte, private E-Mails des türkischen Energieministers Berat Albayrak erklären - ohne dabei aber eine Schuld zu gestehen. Neben der Affäre um den Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan störten sich die Behörden auch an Yücels Interview mit einem Anführer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Der Vorwurf: Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Die Beamten nahmen ihn fest. Knapp zwei Wochen später kam Yücel in Untersuchungshaft. Dass es bis heute noch nicht einmal eine Anklageschrift gibt, ist einzigartig.

Mehrmals haben Vertreter der deutschen Regierung Deniz Yücel inzwischen im Gefängnis besucht - an seiner Lage hat sich nichts geändert. Nach türkischem Recht können Terrorverdächtige bis zu fünf Jahren in Untersuchungshaft bleiben. Als Sigmar Gabriel Anfang Januar Rüstungslieferungen an die Türkei von der Freilassung Yücels abhängig zu machen schien, lehnte dieser eine Freilassung im Tausch gegen Waffen vehement ab. Er stehe nicht für "schmutzige Deals" zur Verfügung, sondern wolle unbedingt seine Unschuld beweisen.

Angesichts dieser Ungewissheit will der "#FreeDeniz"-Freundeskreis in Berlin am Mittwoch verhindern, dass der Fall des in Hessen geborenen Journalisten in Vergessenheit gerät. Um 16.30 Uhr soll der Autokorso am Festsaal Kreuzberg starten.

Ab 19 Uhr wird im Festsaal dann Yücels neues Buch "Wir sind ja nicht zum Spaß hier" vorgestellt - eine Sammlung von Reportagen, Satiren "und anderen Gebrauchstexten" aus Yücels langer Karriere bei "taz", "Jungle World" und "Welt". Im neuen Kapitel "Die Nummer mit dem Sittich" erzählt Yücel von seinen Erfahrungen im Gefängnis "Silivri Nummer 9".

Als Gäste zu der Präsentation und Lesung haben sich unter anderem Herbert Grönemeyer und Thees Uhlmann, Hanna Schygulla, Anne Will und Mark Waschke angekündigt. Ab 22 Uhr wird Andi Thoma vom Electro-Duo "Mouse on Mars" auflegen. Seine Heimatstadt Flörsheim am Main erinnert am Nachmittag mit einer Mahnwache an Deniz Yücel.