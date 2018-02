Nach gut einem Jahr in Haft ist der Berliner Journalist Deniz Yücel am Freitag freigekommen. Der Anwalt Yücels, Veysel Ok, twitterte am Nachmittag ein Foto von Yücel als freier Mann, auf dem er seine Frau Dilek Mayatürk Yücel vor den Gefängnismauern küsst.



Die Freilassung hatten mehrere Medien bereits am Vormittag vermeldet, unter anderem sein Arbeitgeber "Die Welt", ebenfalls unter Berufung auf Yücels Anwalt Ok. Der hatte in einem ersten Tweet geschrieben: "Und endlich gibt es für meinen Mandanten Deniz Yücel einen Entlassungsbefehl."

Nach Angaben seines Anwalt verfügte ein Gericht in Istanbul am Freitag seine Freilassung für die Dauer des Verfahrens, nachdem die türkische Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift vorgelegt hat, in der sie 18 Jahre Haft fordert. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, dass die Freilassung von Deniz Yücel von einem türkischen Gericht nach der Vorlage der Anklageschrift durch die Staatswaltschaft angeordnet wurde. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen und Yücel dann aus der Untersuchungshaft entlassen.