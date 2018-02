dpa/Kay Nietfeld Audio: Inforadio | 08.02.2018 | Statement Kevin Kühnert | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Personaldebatte statt Inhalte - Juso-Chef Kühnert kritisiert Stil der SPD-Führung

08.02.18 | 13:20 Uhr

Statt über Inhalte zu diskutieren, rede die SPD nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union nur noch über Personalien, regt sich Juso-Chef und GroKo-Gegner Kühnert im rbb auf. Auch der Nachwuchs der Union zeigt sich mit den Ergebnissen unzufrieden.

Juso-Chef Kevin Kühnert hat der SPD-Spitze vorgeworfen, mit dem angekündigten Führungswechsel inhaltliche Diskussionen zu überlagern. Er sei fassungslos über den Stil der Parteiführung, sagte der Berliner am Donnerstagmorgen im rbb. Kaum sei der Koalitionsvertrag ausgehandelt gewesen, habe die SPD aufgehört über Inhalte zu reden und eine Personaldiskussion vom Zaun gebrochen. "Ich glaube, das war jetzt kein Lehrstück, wie man die eigenen Inhalte besonders gut verkauft", so Kühnert weiter.

"Ziemlich schräge Kompromisse"

Am Mittwoch hatten sich CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag zur Bildung einer neuen Bundesregierung verständigt. SPD-Chef Martin Schulz hatte danach angekündigt, den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben. Der Wechsel soll nach dem Mitgliederentscheid auf einem Sonderparteitag vollzogen werden. Schulz will Außenminister unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werden, wenn die SPD-Basis bei der anstehenden Mitgliederbefragung der Großen Koalition zustimmt.



Kühnert ruft nach wie vor dazu auf, beim Mitgliederentscheid gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. In vielen Themenbereichen sei mit der Union nicht viel möglich, so der Juso-Chef im rbb. So seien etwa bei den Themen sachgrundlos befristete Arbeitsverträge oder Zweiklassen-Medizin "ziemlich schräge Kompromisse" herausgekommen. Die Union habe kein Interesse daran, über "die krassen Ungerechtigkeiten im deutschen Gesundheitssystem zu sprechen".

Kühnert: Ablehnung der GroKo führt nicht unbedingt zu Neuwahlen

Die Jusos hatten in den vergangenen Wochen unter dem Motto "Tritt ein, sag nein" für den Eintritt von GroKo-Gegnern in die SPD geworben. Bundesweit hat die Partei seitdem fast 25.000 neue Mitglieder gewonnen, allein in Berlin traten mehr als 2.000 in die SPD ein. Der Entscheid der 463.723 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU soll vom 20. Februar bis zum 2. März stattfinden. Mit einem Ergebnis wird bis zum 4. März gerechnet. Kühnert geht nicht davon aus, dass ein Nein der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag mit der Union automatisch zu einer Neuwahl führen würde. Neuwahlen seien kein Automatismus. "Wird dieser Koalitionsvertrag nicht positiv votiert, dann geht der Blick erst mal zum Bundespräsidenten", so der Juso-Chef. Voraussichtlich werde es dann "wenigstens erst mal für ein paar Monate" eine Minderheitsregierung geben.

Auch Junge Union kritisiert Ergebnisse