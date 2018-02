Bild: dpa/Schöning

Maßnahme gegen Luftverschmutzung - Bundesregierung plant Test von kostenlosem ÖPNV

13.02.18 | 19:56 Uhr

Die Berliner Luft mag berühmt sein, sauber ist sie nicht. Das hat auch rbb|24 mit Messungen zu Stickoxiden nachgewiesen. Die Bundesregierung denkt nun über eine radikale Lösung nach: kostenloser ÖPNV. Ein Modell auch für Berlin?



Angesichts einer drohenden Klage der EU-Kommission wegen zu schmutziger Luft in deutschen Städten schlägt die Bundesregierung neue Wege ein: Zusammen mit Ländern und Kommunen erwägt sie jetzt einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, um die Zahl privater Fahrzeuge zu verringern. Das geht aus einem Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hervor, wie die dpa berichtet. Zuerst hatte das Magazin "Politico" darüber berichtet. Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) keinen kostenlosen Nahverkehr. Der jetzt gemachte Vorschlag könnte bedeuten, dass der Bund Länder und Kommunen finanziell dabei unterstützt, wenn diese einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einführen wollen.

Datenprojekt dpa/Soeren Stache Verkehrssenatorin Günther für blaue Plakette - Hohe Stickoxid-Werte in Berlin: "Wir müssen handeln" Stickoxid-Messungen von rbb|24 und TU haben ergeben, dass in Berlin die Grenzwerte an vielen Orten überschritten werden. Das facht die Debatte um Fahrverbote in der Stadt neu an. CDU-Politiker Oliver Friederici ist strikt gegen Verkehrsbeschränkungen.



Fünf Test-Städte im Gespräch

Die Bundesregierung stellt in dem Brief an die EU-Kommission noch andere Maßnahmen vor. So verweist sie auf das bereits auf den Weg gebrachte Milliarden-Programm für bessere Luft in Städten. Außerdem sollen "bei Bedarf" Städte darin unterstützt werden, wirksame Verkehrsregeln auf den Weg zu bringen, um die von Autos verursachte Umweltverschmutzung zu reduzieren. Für den Schwerlastverkehr solle es "Niedrigemissionszonen" geben.



Die Wirksamkeit von Maßnahmen für eine bessere Luft soll demnach in fünf "Modellstädten" getestet werden - und zwar in Bonn, Essen, Herrenberg (Baden-Württemberg), Reutlingen und Mannheim.

Berliner Senat bisher gegen kostenlose Öffis

Nicht aber in Berlin: Hier war das Thema kostenloser ÖPNV Ende 2017 zuletzt aktuell. Die AfD-Fraktion hatte beim Senat eine Kostenschätzung dafür angefragt, beschränkt auf die landeseigene BVG. Der Senat antwortete, das Land Berlin müsste mindestens 904 Millionen Euro mehr im Jahr aufbringen als bisher, um Bürgern einen kostenlosen öffentlichen Transport mit U-Bahn und Bussen zu ermöglichen. Dazu kämen notwendige Investitionen. Ein "Konzept des Nulltarifs" würde "erhebliche Maßnahmen zur Ausweitung des ÖPNV-Angebots nötig" machen, so der Senat. "Bisherige Erfahrungen in verschiedenen Städten zeigen, dass sich die Fahrgastzahlen mindestens um den Faktor 2 erhöhen." Sprich: 2,8 statt 1,4 Milliarden Passagiere pro Jahr. "Insofern müsste hier erst im Infrastrukturbereich Vorsorge getroffen werden, bevor tarifliche Entscheidungen zu treffen sind." 2015 zahlte das Land rund 710 Millionen Euro an die BVG, 2016 rund 680 Millionen Euro.

Eine "begrüßenswerte Idee"

Von der Berliner Senatsverkehrsverwaltung hieß es am Dienstag nun, kostenloser Nahverkehr sei grundsätzlich eine "begrüßenswerte Idee". Es stellten sich aber einige Fragen, teilte Sprecher Matthias Tang mit. Demnach ist unklar, wer für die Einnahmeverluste aufkommt und welche Investitionen noch nötig werden. Tang hob hervor, dass es zu begrüßen sei, wenn die Bundesregierung sich endlich Gedanken mache, wie die Gesundheitsbelastung durch Stickoxide in den Städten verringert werden könnte. "Bisher hat die Bundesregierung die Städte und Kommunen mit dem Problem alleine gelassen."



Große Zustimmung kam auch vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). "Endlich entdeckt die Regierung ihren Mut zu ambitionierten Ideen", hieß es am Dienstag. "Saubere Luft in den Städten kann es nur mit deutlich mehr Fahrgästen in Bussen und Bahnen geben." Ein Testlauf sei "eigentlich überflüssig". Zahlen sollten für den kostenlosen ÖPNV allerdings nicht die Steuerzahler, sondern "die betrügerische Autoindustrie". "Das Geld hierfür könnte zum Beispiel durch die Abschaffung des Diesel- und des Dienstwagenprivilegs bereitgestellt werden." Für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist ein kostenloser Nahverkehr prinzipiell eine Überlegung Wert, aber es bleiben viele Fragezeichen. Von heut auf morgen könne man keinen Nulltarif einrichten, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz im rbb. Vielmehr müsse man sich Zeit lassen und es sehr gut vorbereiten. "Am Ende des Tages muss man sich vergewissern, dass man über sehr, sehr viel Geld redet", so Reetz.

Hintergrund der Debatte über kostenlosen ÖPNV sind Bemühungen der Bundesregierung, die Luftverschmutzung in mehreren Ballungsgebieten, darunter auch Berlin, zu reduzieren. Vor allem die Belastung mit Stickoxid ist zum Teil bedenklich hoch, die von der EU vorgegebenen Grenzwerte werden immer wieder überschritten.

Druck aus Brüssel

Die EU-Kommission hält die bisherigen Maßnahmen Deutschlands für unzureichend, um Grenzwerte für Stickoxide einzuhalten. Sie hatte die Bundesregierung aufgefordert, nachzulegen. Die Kommission will im März über eine mögliche Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen zu hoher Luftverschmutzung gegen Deutschland und acht weitere Staaten befinden, hatte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag mitgeteilt. Verlöre Deutschland einen solchen Rechtsstreit, würden letztlich hohe Strafgelder drohen.



Um das Thema Fahrverbote geht es am 22. Februar auch vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Gericht könnte eine wegweisende Entscheidung fällen, ob Fahrverbote rechtmäßig sind.

Sendung: Inforadio, 13.02.2018, 16:00 Uhr