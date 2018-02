Lothar Montag, 19.02.2018 | 12:43 Uhr

Und wohin wird dann gegangen liebe Polizei? Nollendorfkiez z.B. Die Kriminelle Szene ist nicht blöd und verlagert sich damit schnell an einem anderen Ort. Siehe auch U-Bahnhöfe. Das geht schon immer so in Berlin. Selbst der U-Bahnhof Kurfürstendamm war einmal davon betroffen.