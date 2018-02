Weil Wohnraum in Berlin und im Speckgürtel begrenzt ist, werden die Brandenburger Städte der sogenannten zweiten Reihe immer wichtiger. Die Landesentwicklung soll vor allem entlang wichtiger Eisenbahnstrecken konzentriert werden. Das seien Städte, die in weniger als einer Stunde wichtige Bahnhöfe in Berlin erreichen, erklärte Schneider. Als Beispiele führte sie Luckenwalde, Ludwigsfelde, Lübben, Fürstenwalde oder Eberswalde an. Diese Städte müssten nun schauen, wo etwas Wohngebiete errichtet werden können und wie die Verkehrsanbindung zum Bahnhof günstig gestaltet werden kann.