Die Schulwahl in Berlin sei immer noch eine Glückssache, teilte Hildegard Bentele, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, am Dienstag mit. Deshalb gehöre es in die "Mottenkiste des früheren rot-roten Senats". Von der Landesregierung erwarte man "deutliche Veränderungen". So sollte beispielsweise "jedem Schüler mit einem Grundschulnotendurchschnitt von bis zu 2,4 ein Gymnasialplatz garantiert sein" oder integrierte Sekundarschulen sollten "Schule für alle sein": "Und nicht mit höheren Notendurchschnittsanforderungen als Gymnasien abschrecken".