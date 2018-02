Nichts Neues Im Westen Mittwoch, 28.02.2018 | 21:38 Uhr

Nee, aber ich kann mich noch daran erinnern, was uns in den 60-ern so über die Ostzone erzählt wurde. Auch daran, was und in der Schule über unser Land erzählt wurde (z.B. daß es im Westen keine Propaganda gibt).

Deshalb sind wir ja auch ein Land geworden, in dem alle so gut und gerne leben.

Was den Herrn Blümel 18:41 angeht: Vor langer Zeit stand mal im Spiegel der Satz (weiß nicht mehr von wem gesprochen), daß die DDR wohl nicht so schnell untergegangen wäre, wenn man in Westberlin nicht so schön einkaufen könnte. PS: meine Eltern mit vier Kindern hatten leider in den 60-ern nicht das nötige Kleingeld um an der wstlichen Reisefreiheit partizipieren zu können. Vllt. ist der Herr ja auch Opfer der Nichtpropaganda.