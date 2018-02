Hohe Mieten in Berlin

Mehr Wohnraum und bezahlbare Mieten – dafür will die Große Koalition was tun, so steht es zumindest im Koalitionspapier. Der Berliner Mieterverein hält die geplanten Maßnahmen eher für Kosmetik. Da müsse schon ein bisschen mehr passieren.

Der Berliner Mieterverein geht nicht davon aus, dass die Vereinbarungen der Großen Koalition die Lage auf dem Wohnungsmarkt entschärfen. Der Geschäftsführer des Verbands, Rainer Wild, kritisierte am Mittwoch im rbb, die Pläne von Union und SPD seien nur Kosmetik.

Das will die GroKo für günstigeren Wohnraum tun

Einigung in Koalitionsverhandlungen

Damit die Mietpreisbremse tatsächlich wirken könne, müssten alle Ausnahmen abgeschafft werden. Außerdem müsse es ein Bußgeld für Vermieter geben, die sich nicht an die Regelungen halten, sagte Wild: "Am Wohnungsmarkt wird einfach das genommen, was gewünscht wird. Und der Vermieter muss auch die Sorge haben, dass er – wenn er die Mietpreisbremse überschreitet – mit einem Bußgeld belegt wird."

Derzeit seien Vermieter der Meinung, eine Nettokaltmiete von neun oder zehn Euro sei in Ordnung – und viele Mieter seien das leider auch. Deshalb würden die hohen Mieten klaglos gezahlt, was wiederum Menschen mit geringerem Einkommen in die Klemme bringe.