dpa/Hurek Video: Abendschau | 14.02.2018 | Anja Widell | Bild: dpa/Hurek

Nach Vorstoß der Bundesregierung - Gratis-Öffis: Gemischte Reaktionen aus Berlin

14.02.18 | 16:52 Uhr

Damit die Luft in deutschen Städten besser wird, erwägt die Bundesregierung, in fünf Orten testweise kostenlosen Nahverkehr einzuführen. Ob das Modell auch für Berlin taugt, wird in der Hauptstadt von Politik und Verbänden kontrovers diskutiert.



Parteien, Kommunen und Verbände haben unterschiedlich auf den Vorschlag der Bundesregierung reagiert, in einigen Städten einen kostenlosen Nahverkehr zu testen. Das Modellprojekt soll verhindern, dass die EU gegen Deutschland klagt, weil seit Jahren die Grenzwerte für Stickoxide nicht eingehalten werden.



Der Städte- und Gemeindebund findet die Idee zwar gut, sieht aber offene Fragen bei der Finanzierung. Die Kommunen und Verkehrsbetriebe hätten nicht das Geld für die Umsetzung, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rhein-Neckar-Zeitung". Dafür brauche es deutlich mehr Fahrzeuge und Personal. "Die Kommunen und Verkehrsbetriebe können es jedenfalls nicht bezahlen."



Nachteil für Menschen, die den ÖPNV nicht nutzen

Die Berliner FDP sieht den Vorstoß hingegen kritisch: Es sei "wichtiger, mehr Mittel in den Ausbau des ÖPNV zu investieren als den ÖPNV dort, wo er bereits gut ausgebaut ist, kostenlos zu machen", teilt Henner Schmidt mit, der infrastrukturpolitische Sprecher der Berliner FDP-Fraktion. Schmidt kritisiert, ein steuerfinanzierter Gratis-Nahverkehr würde Menschen, die den ÖPNV nicht nutzen - zum Beispiel Radfahrer - benachteiligen. Der Berliner Europaabgeordnete und Verkehrsexperte der Grünen, Michael Cramer, nannte die Überlegung im rbb-Inforadio ein Ablenkungsmanöver. Ziel dieses Manövers sei es, eine Klage der EU wegen zu hoher Schadstoffwerte abzuwenden.



Gegen den Vorstoß der Bundesregierung ist auch die AfD, die ihn als "Mogelpackung" bezeichnet. Der Nahverkehr würde nur "scheinbar kostenlos", da die zusätzlichen Kosten aus Steuereinnahmen bezahlt werden müssten, kritisiert die haushaltspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Kristin Brinker: "Allein in Berlin würden sich die zusätzlichen Kosten auf mehr als 900 Millionen Euro jährlich belaufen."



Berlin ist nicht unter den fünf "Modellstädten"

Die Berliner CDU sieht in der Idee dagegen "einen Schritt in die richtige Richtung". Wichtig sei aber, dass der Bund die Kosten trage - nicht die Kommunen - auch für einen Ausbau des ÖPNV, der nach einer Umstellung auf kostenlosen Nahverkehr sicher nötig werde. So fordert es Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin. Er ruft Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) dazu auf, zügig Gespräche mit der Bundesregierung aufzunehmen, um für Berlin einen "kostenlosen Nahverkehr auf die Kette zu bringen".

Allerdings plant die Bundesregierung bislang, die Wirksamkeit von Maßnahmen für eine bessere Luft wohl nur in fünf "Modellstädten" zu testen - und zwar in Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim. Von Berlin ist nicht die Rede.

"Wir bräuchten dann deutlich mehr Wagen"

Berlins Verkehrssenatorin Günther hält einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr grundsätzlich für eine gute Idee. Die jetzt bekannt gewordenen Überlegungen der Bundesregierung seien jedoch überstürzt und keine geeignete Maßnahme, um schnell die Stickoxid-Belastung in allen 80 deutschen Städten zu senken, in denen die Grenzwerte überschritten werden, sagte Günther im Interview mit rbb-Inforadio. "Wir bräuchten dann deutlich mehr Wagen, deutlich mehr Infrastruktur." Eine Finanzierung sei ungeklärt, betonte die Senatorin. Trotzdem werde man über kostenlosen Nahverkehr in den nächsten Jahren in Berlin nachdenken.



Zahlen soll die "betrügerische Autoindustrie"

Große Zustimmung zum geplanten Modellprojekt der Bundesregierung kommt vom Verkehrsclub Deutschland (VCD): "Endlich entdeckt die Regierung ihren Mut zu ambitionierten Ideen", hieß es am Dienstag. "Saubere Luft in den Städten kann es nur mit deutlich mehr Fahrgästen in Bussen und Bahnen geben." Zahlen sollte für den kostenlosen ÖPNV allerdings nicht der Steuerzahler, sondern "die betrügerische Autoindustrie". Das Geld könne zum Beispiel durch die Abschaffung des Diesel- und des Dienstwagenprivilegs zusammenkommen, schlägt der VCD vor.

904 Millionen Euro mehr im Jahr

Für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist ein kostenloser Nahverkehr prinzipiell eine Überlegung wert, sagte Sprecherin Petra Reetz im rbb. Man müsse ein so umfassendes Projekt aber sehr gut vorbereiten und vor allem die Finanzierung sicherstellen: "Am Ende des Tages muss man sich vergewissern, dass man über sehr, sehr viel Geld redet", so Reetz. Das Land Berlin müsste mindestens 904 Millionen Euro mehr im Jahr aufbringen als bisher, um Bürgern einen kostenlosen Transport mit U-Bahn, Tram und Bussen zu ermöglichen. Würde auch die von der Deutschen Bahn betriebene S-Bahn kostenlos, würden die Kosten noch einmal steigen.

"Geld haben wir genug"

Die Finanzierung sei aber das kleinste Problem, gab Oliver Schwedes von der Technischen Universität Berlin im rbb-Inforadio zu Bedenken: "Geld haben wir genug." Schwedes, Leiter des Fachgebiets für Integrierte Verkehrsplanung der TU Berlin, sagte weiter, er könne drei Bereiche nennen, "wo wir jährlich ohne Sinn und Verstand 15 Milliarden Euro verpulvern: Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale, Diesel-Subventionierung." Diese 15 Milliarden Euro könnten von heute auf morgen zur Verfügung stehen. Die Idee eines kostenlosen ÖPNVs findet der Experte gut, aber er warnte im Interview auch davor "alles über das Knie zu brechen". Man brauche entsprechenden Planungsvorlauf: Wo und wie macht es Sinn? In Berlin beispielsweise sei es enorm wichtig, die ganze Region mit einzubeziehen. Denn das Hauptproblem seien in Berlin die Pendler, die von außerhalb kommen: "Die müssen wir erreichen, denen müssen wir überzeugende Alternativen bieten, damit sie den PKW außerhalb der Stadt stehen lassen." Wenn man tatsächlich erreichen würde, dass weniger Menschen mit dem eigenen Auto fahren, hätte das auch definitiv den gewünschten Effekt auf die Schadstoffwerte.