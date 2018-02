Besonders die Heiratswilligen müssen sich hier gedulden, da alle Standesämter Sterbefälle und Geburten vorrangig bearbeiten. Zuletzt hatten sich Paare in den beiden Bezirken mitunter bereits nachts angestellt, um einen Beratungs- oder Anmeldetermin zu bekommen. Auch in den übrigen Standesämtern gebe es eine hohe Arbeitsbelastung, so die Innenverwaltung, außergewöhnliche Arbeitsrückstände würden aber nicht vermeldet.

In einem Schnellkurs hat Berlin im vergangenen Jahr 28 Standesbeamte ausgebildet. Dem Aufruf an ehemalige Beamte zur Rückkehr in den Dienst folgten nach Angaben der Innenverwaltung allerdings nur zwei Pensionäre. Derzeit wird in den Standesämtern eine Organisationsuntersuchung durchgeführt, die Möglichkeiten für Verbesserungen - etwa bei Technik, Arbeitsabläufen oder Personal - aufzeigen soll.