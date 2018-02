Bild: rbb/Rehmann

Schließzeiten beim Regionalen Sozialen Dienst - "Hier ist das Jugendamt, hinterlassen Sie eine Nachricht..."

21.02.18 | 06:57 Uhr

In allen Berliner Bezirken sind Stellen im Sozialen Dienst der Jugendämter unbesetzt. Das zeigt eine Recherche von rbb|24. Der Personalmangel hat Folgen: Schließzeiten in den Jugendämtern, die eigentlich Notmaßnahmen sein sollten, werden berlinweit immer häufiger. Von Bettina Rehmann

Sie helfen, wo es brennt: Wenn Familien mit Kindern es nach der Trennung nicht allein schaffen, wenn Eltern bei der Erziehung unterstützt werden müssen, wenn es im Sorgerechtsstreit vor das Familiengericht geht. Die Sozialarbeiter des Regionalen Sozialen Dienstes (RSD) in den Jugendämtern der Bezirke haben einen harten Job. Noch dazu sind viele Stellen nicht besetzt, und die Arbeit ist mäßig bezahlt. Im April vergangenen Jahres hatten freie Träger, die mit den Jugendämtern zusammenarbeiten, Alarm geschlagen: Der Soziale Dienst könne seinem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen, hieß es damals, sogar der Kinderschutz sei in Gefahr. Den Grund dafür sahen die Träger im Personalmangel beim RSD. Zum damaligen Zeitpunkt waren 125 von 851 Stellen nicht besetzt, ein Anteil von 14,75 Prozent – heute sieht es ganz ähnlich aus, auch wenn es mittlerweile mehr Stellen sind: Im RSD sind derzeit 15 Prozent der Stellen vakant. Das zeigen aktuelle Zahlen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die dem rbb vorliegen. Von 886 Stellen sind demnach 133 unbesetzt. Die Zahlen wurden zum Stichtag 1.1.2018 erhoben. In keinem Berliner Bezirk sind alle vom Land finanzierten Planstellen besetzt. Vor allem der Personalmangel hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass viele Jugendämter in ihrem Regionalen Sozialen Dienst Schließzeiten einrichten mussten.

Schließzeiten in vielen Bezirken - aus ganz unterschiedlichen Gründen

In allen anderen Bezirken gibt es Schließzeiten – mal aus strukturellen, mal aus organisatorischen Gründen, teilt die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit. In Mitte gab es im vergangenen Jahr Schließzeiten von insgesamt bis zu einem Monat, wegen einer neuen Software und eines Umzugs. Eine neue Software war 2017 auch in Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf Grund für vorübergehende Schließzeiten, in Lichtenberg fielen aus demselben Grund Sprechzeiten aus. In Steglitz-Zehlendorf habe es zwar im letzten Jahr keine außerplanmäßigen Schließzeiten gegeben, davor aber "zwei tiefe Jahre" mit Schließzeiten wegen Personalmangels, teilt die Jugendamtsleiterin Doris Lehmann auf Anfrage mit. "Zur Erledigung von Bearbeitungsrückständen" und der Einführung eines neuen Fachverfahrens beim RSD musste das Jugendamt in Friedrichshain-Kreuzberg 2017 Schließzeiten einrichten.

Entspannung des Personalmangels "nicht in Sicht"

Monatlich für eine Woche musste der RSD im Bezirk Tempelhof-Schöneberg im vergangenen Jahr aussetzen – in allen drei Regionen des Sozialen Dienstes. Diese Schließzeit gilt auch jetzt im ersten Quartal 2018: "Aufgrund des sich über das gesamte Jahr erstreckenden Personalmangels in den Sozialen und Verwaltungs-Diensten des Jugendamtes und im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Fachsoftware schloss der Regionale Sozialdienst im Rahmen eines Notarbeitsprogrammes", lässt Bezirksstadtrat Oliver Schworck mitteilen. Bei den Schließzeiten im RSD blieb es hier nicht, auch die wirtschaftliche Jugendhilfe, Kita-Gutscheinstelle und der Bereich Unterhaltsvorschuss mussten "zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen" mehrfach die Sprechstunden aussetzen. Knapp 26 Stellen von insgesamt 90 finanzierten Planstellen sind in Tempelhof-Schöneberg nicht besetzt – eine Quote von knapp 29 Prozent. Damit hält der Bezirk einen traurigen Rekord. Zum Vergleich: In Neukölln, wo es im vergangenen Jahr auch keine außerplanmäßigen Schließzeiten zu vermelden gab, sind 4,6 von 84,9 Stellen nicht besetzt (5,42 Prozent). Eine Entspannung der Lage in Tempelhof-Schöneberg erwartet Bezirksstadtrat Schworck nicht. Schlimmer noch: Bei den letzten Bewerbungsverfahren hätten sich stets weniger Kandidaten beworben, als Stellen ausgeschrieben waren.

Auch in Steglitz-Zehlendorf ist der Anteil der nicht-besetzten Stellen im RSD mit derzeit rund 18 Prozent vergleichsweise hoch. Doch Jugendamtsleiterin Lehmann ist optimistisch, die Tendenz sei positiv, man habe gerade fünf neue Mitarbeiter gewonnen, die müssten allerdings noch eingestellt werden.



In keinem Berliner Bezirk sind alle Planstellen besetzt, bei den meisten laufen derzeit Bewerbungsverfahren oder sind geplant. Spandau warnt zudem: "bei anhaltendem Personalmangel" seien Schließzeiten und eingeschränkte Sprechzeiten nicht auszuschließen.

Treptow-Köpenick: Fünf Wochen lang keine Sprechstunde

In Treptow-Köpenick kommt zu der ohnehin hohen Arbeitsbelastung seit geraumer Zeit auch noch Baulärm hinzu. Eine "heiße Phase" von Baumaßnahmen, laut Jugendamtsleiterin Iris Hölling mit "erheblicher Staub- und Lärmbelästigung verbunden", ist der Grund dafür, dass eine Schließzeit eingerichtet wurde. Bereits seit dem 12. Januar finden keine Sprechstunden statt. Wer sich in einer Problemsituation an seine Fallbetreuerin oder seinen Fallbetreuer wenden möchte, erreicht derzeit nur den Anrufbeantworter oder bekommt auf E-Mails eine Auto-Antwort. "Was wir weiterhin gewährleisten, ist der Kinderschutz. Wir gehen jeder Meldung von Kindeswohlgefährdung nach und überprüfen sie", versichert Hölling. Zudem sei es den Mitarbeitern freigestellt, trotz der Schließzeit Termine mit Familien zu vereinbaren. Doch sie sagt auch, dass die Schließzeit von den Mitarbeitern als Entlastung empfunden werde. Endlich ist Zeit, Angestautes abzuarbeiten und neue Mitarbeiter einzuarbeiten.

