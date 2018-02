verwundert Punketal Montag, 26.02.2018 | 11:05 Uhr

Keine Ahnung ob sein Migrationshintergrund wichtig ist, aber laut Stuttgarter Zeitung vom 21.11.2016 ist der in Stuttgart geborene Kandt Schwabe. Ob dieses Stuttgart nun in Baden, in Württemberg oder in Schwaben liegt, ist von Berlin aus leider schwer zu erkennen. Politische und regionale Grenzen verschwimmen ja manchmal. Also ist er wahrscheinlich gebürtig ein WESTLER, von der Staatsbürgerschaft DEUTSCHER und von der Nationalität her UNGARE.