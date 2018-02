131 Feuerwehrleute aus Potsdam werden jetzt für ihre jahrelangen Überstunden entschädigt. Fast 1,3 Millionen Euro hat die Stadt für die geleisteten Überstunden in den Jahren 2010 bis 2014 ausgezahlt, bestätigte der Pressesprecher der Stadt, Jan Brunzlow am Montag rbb|24. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" darüber berichtet.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom Juli vergangenen Jahres. Die Männer, die bei den Berufsfeuerwehren in Potsdam, Cottbus und Oranienburg beschäftigt sind, hätten ab 2010, dem Zeitpunkt also, ab dem sie Widerspruch einlegten, Anspruch auf Schadenersatz, so das Gericht. Klagen, die Zeiten vor 2010 betreffen, wurden dagegen abgewiesen. Die Feuerwehrmänner hatten von ihren Städten jeweils Summen in fünfstelliger Höhe für Überstunden aus den Jahren 2007 bis 2014 gefordert.

Ein abschließendes Urteil über die Höhe der Entschädigungen steht noch aus, so Brunzlow. So sei noch unklar, wie etwa Urlaubszeiten bewertet würden. Die Stadt Potsdam habe für die Entschädigungszahlungen Rückstände gebildet, die deutlich höher seien, als die bislang ausgezahlten knapp 1,3 Millionen Euro.