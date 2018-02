dpa/ Patrick Pleul Video: Brandenburg Aktuell | 09.02.2018 | M. Schon/Th. Bittner | Bild: dpa/ Patrick Pleul

SPD-Chef wird doch nicht Außenminister - Woidke: Schulz' Verzicht "verdient höchsten Respekt"

09.02.18 | 19:36 Uhr

Erst wollte SPD-Chef Schulz nicht ins Kabinett Merkel, dann wollte er Außenminister werden. Doch damit stieß er auf massiven Widerstand aus den eigenen Reihen. Nun hat er seinen Verzicht erklärt. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke begrüßte die Entscheidung.



Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke hat dem scheidenden SPD-Vorsitzenden Martin Schulz für seinen Verzicht auf einen Kabinettsposten Respekt gezollt. Nachdem Woidke es am Freitagvormittag im rbb noch als die "richtige Entscheidung" bezeichnet hatte, dass Schulz das Amt des Außenminister übernehmen wollte, sagte Woidke am Nachmittag, er sei froh über Schulz' Verzicht auf das Amt. Viele SPD-Mitglieder hätten ihn auf die Personalie kritisch angesprochen. "Martin Schulz hat in hohem Maß Verantwortung gezeigt", sagte Woidke in Potsdam. Das habe er gezeigt, als es darum gegangen sei, eine tragfähige Bundesregierung zu bilden, in den Sondierungsgesprächen und den Koalitionsverhandlungen mit der Union. Auch jetzt zeige er dieses Maß an Verantwortung, "vor allem vor dem Hintergrund, dass er offensichtlich die Befürchtung hatte, dass die Personaldebatten, die [...] auch in der Brandenburger SPD stattfinden [...] die guten Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen überlagern, so Woidke weiter. "Das verdient höchsten Respekt."

Er gehe davon aus, dass der Schritt gut für den Mitgliederentscheid sei. Er werde weiter dafür werben, dass die Parteibasis der Neuauflage der großen Koalition zustimme. Die SPD Brandenburg lädt für den 19. Februar zu einer Mitgliederversammlung zum Koalitionsvertrag. Dies geht aus einer Einladung von SPD-Generalsekretär Erik Stohn an die Mitglieder hervor, die Schatzmeister Harald Sempf am Freitag verbreitete. Das Treffen solle um 18 Uhr im Kulturhaus Ludwigsfelde stattfinden. Als Gast wird der Generalsekretär der Bundes-SPD, Lars Klingbeil, erwartet. Die rund 6.700 Mitglieder der SPD in Brandenburg sollen mit über den Koalitionsvertrag zur Bildung einer neuen Bundesregierung entscheiden.

An Personalspekulationen wolle er sich jetzt nicht beteiligen, sagte Woidke. Er forderte aber erneut eine Vertretung des Ostens im Kabinett. "Wir brauchen auch die Symbolik." Eine Person aus Ostdeutschland am Kabinettstisch wäre daher ein gutes Signal. Am Donnerstag hatte Woidke sich bereits ähnlich geäußert - und zugleich betont, dass er selbst Miniderstpräsident in Brandenburg bleiben wolle. Am Freitag bekräftigte er: "Für mich persönlich hat sich da nichts geändert." Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Erik Stohn, zeigte sich im rbb erleichtert von Schulz' Schritt. "Mit einer Personaldebatte kommt man schwer durch die inhaltliche Debatte jetzt beim Mitgliederentscheid. Und darum sollte es doch gehen: um die Inhalte. Darum, wie wir unser Land voranbringen."



Saleh: "Was gerade passiert, macht [...] mich sprachlos"

Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh übte in Reaktion auf Schulz' Rückzug scharfe Kritik an der Führung der Bundes-SPD. Für die Partei sei es längst fünf nach zwölf, sagte er dem rbb. Es entstehe der Eindruck, als sei der gesamte Parteivorstand kopflos. "Das, was gerade passiert, macht viele in der Partei und auch mich sprachlos. Man erwartet von der Parteiführung Stabilität und Orientierung, und die Parteiführung gibt zur Zeit weder Stabilität noch Orientierung", so Saleh im Inforadio. Es entstehe der Eindruck, als würde die stolze Sozialdemokratie gerade kaputt gemacht. "Der Gesamteindruck, dass man zur Zeit nur über Posten diskutiert, dass man den Eindruck erweckt, als würde man sich einfach in eine nächste Große Koalition reinretten wollen, das ist keine gute Entwicklung für die deutsche Sozialdemokratie."



Saleh plädierte erneut für ein klares Nein zur Großen Koalition.



Druck vor allem aus Nordrhein-Westfalen

Martin Schulz hatte am Freitagnachmittag nach massivem Druck aus seiner Partei seinen Verzicht auf das Außenministerium erklärt, das er in der neuen Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD eigentlich hatte übernehmen wollen. Schulz sagte, durch die Diskussion um seine Person sehe er ein erfolgreiches Votum der SPD-Mitglieder für eine neue große Koalition als gefährdet an. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind." Hintergrund für die Entscheidung ist offensichtlich der Unmut an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen über Schulz, der ursprünglich erklärt hatte, nicht in eine Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten.