Migrant Berlin Freitag, 02.02.2018 | 08:32 Uhr

Erschreckend, was für Positionen von Berliner "Spitzenkräften" immer wieder vertreten werden (Sarahzin...). "Er tritt beispielsweise dafür ein, im Ausland Gefängnisse zu errichten, in denen straffällig gewordene Ausländer ihre Haft verbüßen sollen. In einem Vortrag warnte er vor einer Islamisierung Deutschlands: Das Land drohe, von einer nicht-deutschen Mehrheit besiedelt zu werden." (ARD) @rbb "unter anderem für die Abschiebung ausländischer Straftäter [LEITEND] zuständig" ?! "Reusch leitete von Juni 2003 an die damals neu gegründete Abteilung 47 der Staatsanwaltschaft Berlin, die speziell für jugendliche Intensivtäter zuständig ist. Im Januar 2008 versetzte Justizsenatorin Gisela von der Aue ihn zur Generalstaatsanwaltschaft. Im März 2016 wurde er auf Betreiben des Berliner Generalstaatsanwalts Ralf Rother zum Leitenden Oberstaatsanwalt befördert und übernahm die Leitung der Abteilung Auslieferung ausländischer Straftäter, Internationale Rechtshilfe." wikipedia.org/wiki/Roman_Reusch