Nach der Ankündigung des Lebensmitteldiscounters Aldi in Berlin auch Wohnungen bauen zu wollen, hat der Charlottenburg-Wilmersdorfer Baustadtrat Oliver Schruoffeneger im rbb angeregt, auch über soziales Engagement der Unternehmen zu sprechen. Sowohl Aldi als auch Lidl planen derzeit, an mehreren Supermarktstandorten ihre Märkte neu zu errichten und mit Wohnungen zu überbauen.

Neue Wohnungen auf der einen Seite, mehr Verkaufsfläche auf der anderen Seite – so stellen es sich die Discounter vor und so wird es an vielen Supermarktstandorten in Berlin wohl auch kommen. Der grüne Baustadtrat sagte dem rbb, er wolle mit den Discountern auch darüber reden, ob Teile dieser zusätzlichen Verkaufsfläche nicht eine soziale Funktion erhalten könnten.

Er denke dabei etwa an eine Ecke, in der ältere Menschen ein gutes, preiswertes Mittagsmahl erhalten könnten. So müssten sie nicht durch einen "Fahrbaren Mittagstisch" versorgt werden und drohten nicht zuhause zu vereinsamen. Schruoffeneger räumte aber, dass dies schwierig zu vereinbaren sei, wenn es für die Unternehmen keinen wirtschaftlichen Gewinn bringe.