Berlin erlebt die bislang kältesten Tage dieses Winters, und besonders bedrohlich sind die eisigen Temperaturen für Obdachlose. Rund 6.000 von ihnen soll es in Berlin geben - schätzt man. Notschlafplätze gibt es kaum noch.

Die Einrichtungen der Berliner Kältehilfe sind nahezu ausgelastet . Im Februar würden voraussichtlich 95 Prozent der Notschlafplätze belegt, sagte der Koordinator der Kältehilfe, Clemens Ostermann, im rbb-Inforadio. Sollten die Nächte weiter so kalt bleiben, könnte es auch eine Überbelegung geben, schätzt Ostermann. Das gelte insbesondere für die Stadtmission in der Lehrter Straße.

Inforadio geht in dieser Woche auf die Potsdamer Straße in Tiergarten und Schöneberg. Um zu schauen, wie Obdachlose durch den Winter kommen, um über den Straßenstrich zu streiten und um zu fragen, wer sich die Miete hier noch leisten kann.

Deswegen habe der Senat nun reagiert: "Wir haben weitere 100 Plätze geschaffen, im Hangar 3* des Flughafens Tempelhof", sagte Breitenbach dem rbb. Damit habe man insgesamt 1.200 Übernachtungsplätze in der Stadt. Darüberhinaus versuche die Stadt, die Kapazitäten noch zu erweitern.

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) wies den Vorwurf zurück, die Kältehilfe Berlin sei mit dem Problem überfordert. Ihren Informationen zufolge liege die Auslastung bei rund 90 Prozent. Man stünde aber "vor einer Herausforderung", so Breitenbach.

Wie viele Obdachlose es in Berlin gibt, wisse man nicht, sagte Sozialsenatorin Breitenbach. Eine entsprechende Statistik werde erst in diesem Jahr begonnen. Nach Schätzungen von Fachverbänden leben in Berlin 3.000 bis 6.000 Menschen auf der Straße. "Wir brauchen eine Gesamtstrategie für die Stadt zum Umgang mit Obdachlosen", sagte Breitenbach.

Die soll Fragen zur Unterbringung und medizinischen Versorgung klären, auch bei der Versorgung von obdachlosen Minderjährigen. "Wir hoffen, dass wir im Herbst einen ganzen Schritt weiter sind."