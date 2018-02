"Die Förderung der Taxi-Umrüstung ist ein erster Schritt für sauberere Luft in der Stadt. Nun müssen zügig auch weitere Schritte zur Reduzierung der Stickoxidbelastung angegangen werden wie die Umstellung auf Elektrobusse bei der BVG und die Umsetzung von Maßnahmen für einen gleichmäßigeren Verkehrsfluss", sagte Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, so Schmidt weiter, könnten dadurch vermieden werden.

Das Förderprogramm endet am 30. Juni. Insgesamt stehen fünf Millionen Euro bereit. Das Geld reicht also für 2.000 Taxis - das ist etwa ein Viertel des Fahrzeugbestandes.

Hintergrund der Berliner Initiative ist die Forderung der EU, die Luftqualität in deutschen Ballungsgebieten schleunigst zu verbessern - und zwar vor allem mit Blick auf Diesel-Fahrzeuge. Die EU-Kommission bemängelt seit Jahren, dass in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München und Stuttgart die Stickoxid- und Feinstaubbelastung viel zu hoch sei und drohte zuletzt sogar damit, Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Jedes Jahr, so die EU-Beamten, sterben rund 400.000 Menschen in Europa frühzeitig an Gesundheitsproblemen, die mit schlechter Luft zusammenhängen. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella erinnert immer wieder daran, dass die Länder bereits seit 2008 per EU-Recht dazu verpflichtet seien, ihre Bürger vor gesundheitsschädlichen Abgasen zu schützen.

Im Januar wurde Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) zusammen mit acht ihrer europäischen Amtskollegen nach Brüssel zum Rapport einbestellt. Hendricks musste erklären, wie Deutschland sein Luftproblem in den Griff bekommen will. Die Ministerin verwies dabei vor allem auf das "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020", in dem eine Milliarde Euro für Kommunen zur Umrüstung des öffentlichen Nahverkehrs bereitgestellt werden. Ein Ziel des Programs: Diesel-Taxis und Diesel-Busse aus dem Verkehr zu ziehen.



Hendricks räumte allerdings auch ein: In Großstädten wie Berlin werde man es bis 2020 wohl nicht schaffen, die Stickoxidwerte unter die EU-Grenzwerte zu drücken. Denn die Umrüstung alter Fahrzeuge sei aufwändig und teuer, so Hendricks.