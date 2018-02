Brandenburger Feuerwehren am Limit

Zu wenig Leute, kaum Nachwuchs und zu viele Aufgaben: Die Freiwillige Feuerwehr in Brandenburg ist längst an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Der Präsident des Feuerwehrverbands warnt. Von Carolin Haentjes

Fast alle Feuerwehrleute – nämlich 98 Prozent – arbeiten ehrenamtlich und damit unentgeltlich. Eine Berufsfeuerwehr haben nur große Städte wie Cottbus und Brandenburg an der Havel – und natürlich Berlin. Das bedeutet: Der allergrößte Teil des Brand- und Katastrophenschutz im Land wird durch die Freiwilligen Feuerwehren gewährleistet.

Die Lage sei dramatisch, sagt Werner Siegwart-Schippel, Präsident des Brandenburgischen Feuerwehrverbands: Innerhalb von zwölf Jahren ist die Zahl der Feuerwehrmänner von rund 48.000 um 10.000 geschrumpft. Und die Prognose für 2025 liegt nur noch bei 30.000 – das wäre dann ein Schwund von 40 Prozent in 20 Jahren.

Die Freiwillige Feuerwehr in Brandenburg rückt bei allen möglichen Einsätzen aus, wie ihre verbeamteten Kollegen. Trotzdem sind sie bei Unfällen nur schlecht abgesichert. Ein breites politisches Bündnis will sie jetzt besser stellen - und zwar rückwirkend.

Breites Bündnis will Feuerwehrleute besserstellen

Und die schlagen Alarm: Sie haben zu wenige Leute und zu wenig Nachwuchs. Gerade tagsüber, wenn die meisten von ihnen ihren Berufen nachgehen, liegt die Tageseinsatzbereitschaft oft unter 50 Prozent. Da müssen drei bis vier Truppen alarmiert werden, um einen Löschtrupp auszusenden. Außerdem müssen dann einige Kameraden mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen, erzählt Michael Kamenz.

Michael Kamenz ist Brandmeister in Finsterwalde. Dort konnten sie bisher noch bei jedem Notruf ausrücken. Aber sie gehen auf dem Zahnfleisch, sagt Kamenz. Lange gehe das nicht mehr gut, vor allem in den ländlichen Gebieten: "Wenn irgendwann die Leute so knapp sind, dass sie die Einsätze nicht mehr fahren können… hier ist keiner." Es gebe eben keine Berufsfeuerwehr, die das dann machen könne: "Stellen Sie sich vor: Es brennt ein Haus und es kommt niemand. Oder irgendjemand hat einen Unfall, ist eingeklemmt und niemand kann ihm helfen.“