Wie stark die Menschen in der Hauptstadtregion tatsächlich von Armut bedroht sind, zeigt der neue Sozialbericht 2017 des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.



Experten stellen das Werk mit Zahlen und Fakten am Mittwoch vor. Es ist der vierte Bericht dieser Art für Berlin und Brandenburg. Neu aufgenommen sind laut Ankündigung etwa Faktoren wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Mietbelastung.

Aus dem vergangenen Bericht 2015 war hervorgegangen, dass in Berlin etwa jeder Siebte (14,1 Prozent) armutsgefährdet ist. In Brandenburg lag die Quote mit 13,4 Prozent etwas niedriger.