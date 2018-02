Berliner SPD will kein "Hauruck-Verfahren" an der Parteispitze

Am Dienstag könnte Andrea Nahles zur kommissarischen SPD-Vorsitzenden ernannt werden - so will es der scheidende SPD-Chef Schulz. Aber in der Partei formiert sich Widerstand gegen dieses "Hauruck-Verfahren". Auch der Vorstand der Berliner SPD lehnt es ab.