Opposition oder Neuauflage der großen Koalition? Diese Frage spaltet auch die Brandenburger SPD. Bei einer Mitgliedersammlung in Ludwigsfelde, bei der auch Juso-Chef und NoGroKo-Aktivist Kevin Kühnert auftrat, zeichnete sich keine klare Mehrheit ab.

Rund 300 SPD-Mitglieder haben am Montagabend bei einer Mitgliederversammlung in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) heftig über die Vor- und Nachteile einer Koalition mit der Union debattiert. Eine klare Entscheidung zeichnete sich dabei nicht ab. Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke zeigte sich nach der Veranstaltung überzeugt, dass die Mehrheit der rund 6.700 Mitglieder in Brandenburg für die Koalition stimmen werde.