Lothar Mittwoch, 21.02.2018 | 12:07 Uhr

Da ich wegen meiner chronischen Schlafstörung keinen med. Cannabis vom Hausarzt bekommen kann, plädiere ich schon seit langem für eine Legalisierung. Die Abgabe darf nur in den Apotheken(ab 18 J.) erfolgen und das aus gutem Grund. Unter der türkischen Bevölkerung stehen schon so manche in den Startlöchern um sogenannte Coffee-Shops zu eröffnen. Was nicht sein kann. Auch läßt sich dadurch schwer kontrollieren, ob nicht auch geschummelt wird. Sprich Marke Eigenbau am Fiskus vorbei verkauft wird. Der Staat sollte auch die Reinheit der verschiedenen Sorten voll kontrolliert in den Griff haben ( siehe USA Colorado und auch Israel). Letztendlich braucht Berlin auch dringend Geld. Der Aktienmarkt treibt im übrigen auch schon seine Blüten in Sachen Cannabis. Die Konzerne stehen in den Startlöchern. Wetten das zuerst wieder die Pharmaindustrie abblocken tut? Bin sehr gespannt ü.die Debatte im Bundestag.