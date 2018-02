dpa/Kay Nietfeld Video: Abendschau | 13.02.2018 | Florian Eckardt | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Nach Rücktritt von SPD-Chef Schulz - Nahles soll es werden, Scholz übernimmt kommissarisch

13.02.18 | 20:48 Uhr

Nach dem Rücktritt von Martin Schulz soll SPD-Vize Olaf Scholz die Partei bis zum April kommissarisch leiten. Das entschied die Parteiführung am Dienstag in Berlin. Die neue Parteichefin Andrea Nahles soll auf einem Sonderparteitag in Wiesbaden gewählt werden.

Als erste Frau in der über 150-jährigen Geschichte der SPD soll Fraktionschefin Andrea Nahles am 22. April den Parteivorsitz übernehmen. Das SPD-Präsidium habe Nahles am Dienstag als künftige Parteichefin nominiert, erklärte der bisherige Vorsitzende Martin Schulz am frühen Abend in Berlin. Die Nominierung sei einstimmig erfolgt. Wenig später wurde aus Parteikreisen bekannt, dass der SPD-Vorstand der Empfehlung des Präsidiums gefolgt war.



Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz | Bild: Imago/ Jens Jeske

SPD-Vize Scholz springt in die Bresche

Die Wahl von Nahles soll auf einem Sonderparteitag in Wiesbaden erfolgen. Bis dahin solle die SPD kommissarisch von Partei-Vize Olaf Scholz, dem Ersten Bürgermeister von Hamburg, geleitet werden, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Abend. Scholz sei darum gebeten worden, weil er der dienstälteste Stellvertreter von Schulz gewesen sei. Unmittelbar zuvor hatte Schulz nun auch offiziell seinen Rücktritt erklärt. Der bisherige SPD-Chef, den die Sozialdemokraten erst im März 2017 zu ihrem Hoffnungsträger erklärt und mit 100 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt hatten, war aus der Präsidiumssitzung gekommen, um den Medienvertretern die Nominierung von Nahles mitzuteilen. Noch einmal begründete er seinen Rücktritt damit, dass nun das ganze Augenmerk dem Koalitionsvertrag und seiner Umsetzung innerhalb einer großen Koalition gelten müsse. Selten habe er in so kurzer Zeit so viele Höhen und Tiefen erlebt. "Das geht auch unter die Haut", sagte Schulz.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller | Bild: dpa/ Bernd von Jutrczenka

Müller hatte saubere Übergangslösung gefordert

Von Seiten der Parteispitze hatte es Bestrebungen gegeben, Nahles direkt als kommissarische Vorsitzende zu benennen. Dagegen gab es jedoch rechtliche und politische Einwände, unter anderem aus Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte am Dienstag bei seiner Ankunft an der SPD-Parteizentrale noch einmal seinen Widerstand gegen eine solche Lösung artikuliert. Zwar unterstütze er Nahles, die "eine starke und gute Kandidatin" sei, doch müsse über den Vorsitz von Nahles "in einem geordneten Verfahren auf einem Parteitag entschieden werden", sagte Müller. Bis dahin könne jemand aus der Reihe der sechs Parteivize vorübergehend die Leitung der SPD übernehmen, "denn die sind dafür da", schlug Müller weiter vor. Dies entsprach auch der Haltung des Berliner SPD-Landesvorstands und auch weiterer SPD-Landesgremien. Die brandenburgische SPD hat die Personalbeschlüsse des Bundesvorstandes vom Dienstagabend begrüßt. "Es ist die richtige Entscheidung, dass mit Olaf Scholz nun der

dienstälteste stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende die Partei kommissarisch führt", stellte SPD-Generalsekretär Erik Stohn in Potsdam fest.