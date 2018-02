Bild: imago stock&people/Popow

SPD-Mitgliedervotum gestartet - Müller wirbt für Ja zur GroKo

20.02.18 | 16:59 Uhr

Seit Dienstag können 464.000 SPD-Mitglieder über eine mögliche Große Koalition abstimmen. Berlins Landesvorsitzender Müller ist dafür. Im rbb sagte er, die SPD solle nicht vor der Verantwortung weglaufen. Am Abend kommt Juso-Chef Kühnert nach Berlin.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich für eine Neuauflage der Großen Koalition ausgesprochen. "Man kann als politische Partei vor Verantwortung nicht einfach weglaufen", sagte Müller am Dienstag der rbb-Welle Radioeins. Er sei nach den Sondierungen mit der Union sehr kritisch hinsichtlich einer weiteren GroKo gewesen, räumte Müller ein. Das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen halte er jedoch für gelungen: "In wesentlichen Fragen sind Verabredungen getroffen worden, die für viele Menschen ein Fortschritt sind." Müllers Fazit: "Entscheiden zu können ist besser, als nur Zuschauer zu sein."

Mitgliedervotum bis zum 2. März

Bei den Sozialdemokraten begann am Dienstag das Mitgliedervotum über die Bildung einer neuen Großen Koalition mit der Union. Bundesweit sind knapp 464.000 Parteimitglieder aufgerufen, über den 177 Seiten starken Koalitionsvertrag abzustimmen. Bis Freitag nächster Woche (2. März, 24 Uhr) muss der Stimmzettel mit unterschriebener eidesstattlicher Erklärung dem Parteivorstand vorliegen, um beim Votum berücksichtigt zu werden. Am Tag danach sollen die Stimmen ausgezählt werden. Am Sonntag (4. März) soll das Ergebnis vorliegen. Rechtlich bindend ist es für die SPD-Bundestagsabgeordneten allerdings nicht.

Region: 28.000 Stimmberechtigte, 2.500 davon neu

Teilnehmen an dem Votum dürfen alle, die bis zum 6. Februar, 18 Uhr, SPD-Mitglied waren. Das sind exakt 463.723 Menschen. Nur rund ein Drittel davon sind Frauen. Etwa jeder vierte Stimmberechtigte ist Mitglied im Landesverband Nordrhein-Westfalen. In Berlin dürfen exakt 21.579 Menschen mitmachen. In Brandenburg sind es 6.711 Stimmberechtigte. Seit Jahresbeginn haben die Sozialdemokraten bundesweit über 24.000 Mitglieder dazu gewonnen – unter anderem, aber sicherlich nicht nur durch die Kampagne der Jungsozialisten (Jusos) "Tritt ein, sag nein". In Berlin wurden bis zum Stichtag 2.124 Neumitglieder registriert, in Brandenburg waren es "zirka 400", wie Generalsekretär Erik Stohn auf rbb|24-Anfrage sagte.

SPD: Kein Hund nimmt teil

Nach einem "Bild"-Bericht über einen Hund, der als SPD-Mitglied geführt wird, will die Partei den Eintritt wegen falscher Angaben rückgängig machen. Es handele sich um eine "Fake-Mitgliedschaft", sagte ein SPD-Sprecher. "Wir prüfen, ob wir die Mitgliedschaft annullieren können, da sie offensichtlich mit Täuschungsabsicht erstellt worden ist." Damit werde auch kein Hund an dem Mitgliedervotum teilnehmen.



Noch unklar ist, ob das Ganze strafrechtlich relevant sein kann. "Bild" berichtete am Dienstag, beim zuständigen Ortsverein in Berlin sei kurz vor dem Stichtag online ein Eintritt beantragt worden. Dieser führte zum Eintritt der Hündin Lima.



Ausgefüllt war der Antrag laut SPD mit einem Frauennamen, korrekter Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung und Mail-Adresse. Auch wenn "Lima" erst drei ist, wurde das Alter in dem Formular mit 21 angegeben - "gerechnet in Hundejahren", wie "Bild" schreibt. Der SPD-Sprecher erklärte mit Blick auf die in dem Formular gemachten Angaben: "Es ist kein Hund in die SPD eingetreten."



Registrierung der Katze fiel auf

Bei Anträgen auf Mitgliedschaft führe oft der zuständige Ortsverein noch ein Telefonat

mit dem Interessenten, in diesem Fall sei aber keine Telefonnummer angegeben worden, sagte der SPD-Sprecher. An "Lima" gingen mehrere Einladungen zu Infoveranstaltungen, darunter von Andrea Nahles und Olaf Scholz zu einer Regionalkonferenz. Auch die Unterlagen zur Teilnahme an dem Mitgliedervotum landeten im Briefkasten des Frauchens. "Bild"-Angaben, wonach auch noch eine Katze mit Namen Kotka Kowalska als Mitglied in die SPD eingetreten sei, widersprach die Partei - der Name sei bei der Überprüfung aufgefallen.



Unmut wegen "Wahlwerbung"

Auf Twitter kritisieren am Dienstag zahlreiche User, dass den Abstimmungsunterlagen ein dreiseitiges Begleitschreiben beigelegt worden sei, in dem für die Große Koalition geworben werde. Von Propaganda ist die Rede. Es sei "erschreckend, wie unverblümt die SPD in den Unterlagen zum Mitgliedervoturm für die GroKo" werbe. "Ist das ein Witz, @spdde?" heißt es bei "Creamspeak3000". Andreas Thomas Klauner, laut Twitter SPD-Mitglied aus Kloster Lehnin, schreibt in einem viel beachteten Post, er fühle sich "ernsthaft verarscht". In Wahlunterlagen gehörten keine drei Seiten Wahlwerbung #ProGroKo, es fehlten Statements zu #NoGroKo. Dies sei bereits 2013 "unsäglich gewesen, so Klauner.

Auch das Anschreiben sei nicht neutral gehalten, kritisiert Tobias Weißmann auf Twitter:



Zahlreiche Diskussionsveranstaltungen in Berlin

In Berlin will am Abend Juso-Chef Kevin Kühnert im IGA-Informationszentrum bei Jungsozialisten aus Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick für ein Nein werben. Zahlreiche Berliner Kreisverbände laden in den nächsten Tagen zu Diskussionsrunden ein [SPD Berlin-Website]. Die Berliner Landes-SPD und der Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg bittenfür nächsten Dienstag (27.2.) ins Willy-Brand-Haus. Der Landesvorstand hatte Koalitionsverhandlungen mit großer Mehrheit abgelehnt - gegen das Votum von Partei- und Regierungschef Michael Müller, der dafür war.

Regionalkonferenz in Babelsberg mit Andrea Nahles

In Brandenburg hatten die SPD-Mitglieder am Montagabend Gelegenheit zur Aussprache. Auch hier trat Juso-Chef und NoGroKo-Aktivist Kühnert auf, ebenso wie GroKo-Befürworter Dietmar Woidke, der Ministerpräsident und SPD-Landeschef. Es zeichnete sich kein eindeutiges Bild - Pro oder Contra – ab. Die SPD-Bundesspitze hat bereits bei sieben Regionalkonferenzen für die Neuauflage der Großen Koalition geworben. Am kommenden Samstag wird die designierte Parteichefin Andrea Nahles bei einer weiteren Regionalkonferenz im Filmpark Babelsberg als Hauptrednerin erwartet.

